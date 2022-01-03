Под Анапой и в Славянском районе подтопило несколько десятков дворов

2 января из-за сильных дождей в Славянском городском поселении вода зашла в 20 дворов. А в станице Анапской оказались подтоплены дворы на нескольких улицах

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 2 января в Славянском городском поселении из-за сильного дождя подтопило 20 дворов, в дома вода не зашла. На место случившегося направили спецтехнику и спасателей — 32 человека и 14 единиц техники.

В станице Анапской пострадали дворы домов, которые не оборудованы водоотводными стоками. Вода зашла во дворы на улицах Советской, Лермонтова, Зеленой, Станичной, а также в Алексеевке. Количество подтопленных участков не уточняется.

Для ликвидации последствий непогоды организовали расчистка русла речки Безымянной, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.