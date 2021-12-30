В Краснодаре объявили режим работы транспорта в новогоднюю ночь

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Рассказываем, как будет работать общественный транспорт Краснодара в новогоднюю ночь

Напомним, в крае продолжает действовать режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Это значит, что массовые мероприятия запрещены, а жители и гости Кубани должны носить маски, соблюдать социальную дистанцию.

В этом году в Краснодаре не продлят режим работы общественного транспорта. В КТТУ сказали, что трамваи, троллейбусы и муниципальные автобусы будут ездить по расписанию выходного дня. В таком режиме они будут работать до 9 января включительно. Точное расписание можно посмотреть на сайте.

Маршрутки тоже будут курсировать, как в выходной день. Продлевать работу транспорта в новогоднюю ночь не планируется.

Краснодар Новый год Общественный транспорт Праздники

Новости

Кубанский Минтранс подал в суд на «Яндекс.Такси» и другие агрегаторы
Власти Кубани выделят более 18 млрд рублей на завершение строительства Таманского, Ейского и Троицкого водопроводов
Минюст внес в реестр иноагентов двух участниц Pussy Riot, главреда «Холода» и еще пять человек
В Краснодаре объявили режим работы транспорта в новогоднюю ночь
В Краснодаре запретили новогодний фейерверк
В Анапе приняли генплан, против которого выступали местные жители. На заключительную сессию их не пустили

Лента новостей

Реклама на сайте