В Краснодаре объявили режим работы транспорта в новогоднюю ночь

Рассказываем, как будет работать общественный транспорт Краснодара в новогоднюю ночь

Напомним, в крае продолжает действовать режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Это значит, что массовые мероприятия запрещены, а жители и гости Кубани должны носить маски, соблюдать социальную дистанцию.

В этом году в Краснодаре не продлят режим работы общественного транспорта. В КТТУ сказали, что трамваи, троллейбусы и муниципальные автобусы будут ездить по расписанию выходного дня. В таком режиме они будут работать до 9 января включительно. Точное расписание можно посмотреть на сайте.

Маршрутки тоже будут курсировать, как в выходной день. Продлевать работу транспорта в новогоднюю ночь не планируется.