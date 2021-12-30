В Сочи установили новогоднюю QR-пальму, «чтобы все были здоровы»
В Сочи к Новому году украсили пальму QR-кодами
В сочинском парке «Ривьера» установили новогоднюю пальму. Ее украсили новогодними игрушками и QR-кодами, сообщили в инстаграме мэрии города.
«По словам сотрудников парка, наряжая такую пальму, они загадали, чтобы все жители и гости Сочи были здоровы. Особенно это актуально сейчас», — написали в инстаграме.
В комментариях к публикации люди выразили недовольство и написали, что это не самая хорошая идея.
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