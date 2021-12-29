В Краснодаре ночью сгорели два автомобиля

В ночь на 29 декабря в Краснодаре пожарные тушили два автомобиля

Горящие автомобили заметили очевидцы и сняли на камеру. Видео появилось в телеграм-канале «Краснодарский край». Все произошло около 3:00 на улице Вавилова, 18.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что пожарных вызвали в 3:34. Площадь огня составила 13 кв. метров. Локализовали огонь в в 3:46.

Полностью потушить машины удалось в 3:54. В ликвидации возгорания участвовали семь пожарных. Погибших и пострадавших нет.

Как писали Юга.ру, летом два автомобиля сгорели в ЮМР. В качестве одной из причин пожара в полиции рассматривали умышленный поджог.