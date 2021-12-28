На Кубани из-за дождей уровень воды в реках достигнет опасных отметок

Синоптики предупредили, что сильные дожди на Кубани могут привести к подтоплениям

Синоптики краевого центра гидрометеорологии предупредили, что 28 ноября на Кубани продолжатся дожди. В Краснодаре осадки ночью и утром, днем переменная облачность. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, температура воздуха 9‑11 °С.

По краю ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. В отдельных районах гололед и туман. Ветер северо-восточный, местами порывы 15-18 м/с, в горах до 20 м/с. Температура воздуха днем 6-11 °С, в северной половине края местами -1…4 °С. В горах ночью будет -3…-8 °С, днем — 1-6 °С.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-восточный и южный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, на участке от Джубги до Магри ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 10-15 °С.

Также синоптики сообщили, что из-за сильных дождей на малых реках и водотоках реки Кубани, реках Черноморского побережья и реках Адыгеи ожидается подъем воды, местами с превышением опасных отметок.