В Краснодаре открылась выставка «Обитатели внеземных цивилизаций»

В интерактивной экспозиции можно увидеть более двадцати фигур инопланетных жителей, в том числе персонажей из голливудских фильмов «Бамблби», «Трансформеры», «Люди в черном», «Чужой» и«Инопланетянин». Также будет тематическая фотогалерея в сопровождении «космических» звуков и спецэффектов.

«Вы сможете в полной мере прочувствовать, что такое магнитное поле и запустить в «космос» свою летающую тарелку или инопланетянина. А доказательства (артефакты) присутствия инопланетян на Земле, представленные на выставке, заинтересуют даже скептиков», — сообщили в пресс-службе музея.

Экспозиция будет работать до 22 марта 2022 года по адресу улица Гимназическая, 67. Стоимость билетов от 200 до 300 рублей.