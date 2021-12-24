В Сочи на проезжей части устроили массовую драку
В Сочи ночью группа людей устроила драку посреди дороги
О случившемся написали 24 декабря в местных пабликах. Очевидцы пишут, что потасовка произошла между подростками на улице Виноградной.
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю журналисту Юга.ра рассказали, что полиция Сочи проводит проверку.
«В настоящее время по данному факту материал зарегистрирован, в ходе проводимой проверки будут изучены видеозаписи произошедшего и принято решение в установленном законом порядке», — добавили в ведомстве.
Напомним, в сентябре массовая драка произошла в Краснодаре. На месте происшествия полиция задержала четырех мужчин. Одного участника драки доставили в больницу с ножевым ранением.
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