В Сочи на проезжей части устроили массовую драку

Краснодарский край

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  • © Кадр видео из телеграм-канала «Типичный Сочи», t.me/sochitypical
    © Кадр видео из телеграм-канала «Типичный Сочи», t.me/sochitypical

В Сочи ночью группа людей устроила драку посреди дороги

О случившемся написали 24 декабря в местных пабликах. Очевидцы пишут, что потасовка произошла между подростками на улице Виноградной.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю журналисту Юга.ра рассказали, что полиция Сочи проводит проверку.

«В настоящее время по данному факту материал зарегистрирован, в ходе проводимой проверки будут изучены видеозаписи произошедшего и принято решение в установленном законом порядке», — добавили в ведомстве.

Напомним, в сентябре массовая драка произошла в Краснодаре. На месте происшествия полиция задержала четырех мужчин. Одного участника драки доставили в больницу с ножевым ранением.

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