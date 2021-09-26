В Краснодаре произошла массовая драка. Есть пострадавшие

В ночь на 26 сентября в Музыкальном микрорайоне Краснодара около многоквартирного дома на улице Ангарской произошла массовая драка

На видео, которое сняли очевидцы, группа мужчин устроила потасовку. На кадрах видно, как один из участников драки разбил ногой стекло в припаркованном автомобиле и пытается вытащить водителя из салона, а также как женщина с ребенком на руках в спешке выходит из этой машины и покидает место конфликта.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали четверых мужчин. Один из участников драки получил ножевое ранение, его доставили в больницу, где оказывают медицинскую помощь.

«Личность злоумышленника, нанесшего ранение, уже установлена. Сейчас его разыскивают. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося», — сообщил порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.