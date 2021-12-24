В Сочи прокуратура приостановила работу частного детсада из-за антисанитарии

В Сочи прокуратура временно закрыла частный детский сад «Лучики» из-за антисанитарии и других нарушений

После прокурорской проверки в Сочи временно приостановили работу частного детского сада «Лучики». Выяснилось, что учреждение работало без лицензии.

Кроме того, детсад использовал нежилые помещения, которые не соответствовали правилам пожарной безопасности и санитарным требованиям. Дети спали на пятиуровневых и двухъярусных кроватях, а постельных принадлежностей и полотенец не хватало на всех.

На кухне зафиксировали многочисленные нарушения. Продукты хранились без упаковки с маркировкой. Кроме того, у воспитателей не было документов об образовании и медкнижек.