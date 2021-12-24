В Сочи прокуратура приостановила работу частного детсада из-за антисанитарии

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой краевой прокуратуры
    © Фото предоставлено пресс-службой краевой прокуратуры

В Сочи прокуратура временно закрыла частный детский сад «Лучики» из-за антисанитарии и других нарушений

После прокурорской проверки в Сочи временно приостановили работу частного детского сада «Лучики». Выяснилось, что учреждение работало без лицензии.

Кроме того, детсад использовал нежилые помещения, которые не соответствовали правилам пожарной безопасности и санитарным требованиям. Дети спали на пятиуровневых и двухъярусных кроватях, а постельных принадлежностей и полотенец не хватало на всех. 

На кухне зафиксировали многочисленные нарушения. Продукты хранились без упаковки с маркировкой. Кроме того, у воспитателей не было документов об образовании и медкнижек. 

  • © Фото предоставлено пресс-службой краевой прокуратуры
    © Фото предоставлено пресс-службой краевой прокуратуры
  • © Фото предоставлено пресс-службой краевой прокуратуры
    © Фото предоставлено пресс-службой краевой прокуратуры

Как писали Юга.ру, в июне из-за ненадлежащих условий закрыли детский сад в Краснодаре, но позже выяснилось, что он продолжил работать. В прокуратуре обещали провести дополнительную проверку. 

Дети Детские сады Прокуратура Сочи

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В Сочи прокуратура приостановила работу частного детсада из-за антисанитарии
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