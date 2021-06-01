В Краснодаре закрыли частный детский сад за нарушения. Но он всё равно работает

В краевой прокуратуре 1 июня отчитались, что закрыли частный детский сад в Краснодаре, который работал с нарушениями. Оказалось, что не совсем

«Мы используем симбиоз педагогики Марии Монтессори, Вальдорфской педагогики и традиционного дошкольного образования, который уже доказал свою эффективность. Мы нацелены на любой график посещений, в том числе, ночной, что создаёт дополнительный комфорт для родителей. Оплата осуществляется только за реальные посещения, а не за «место», — указано на сайте учреждения.

Тем не менее, прокуратура Прикубанского округа провела проверку в детсаду и обнаружила множество нарушений. Так, образовательная деятельность в учреждении осуществлялась без лицензии. Частный жилой дом, где расположен детский сад, не соответствовал требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам. Дети спали в не отведенных для этого местах, в помещениях было грязно, а уборная и столовая не отвечали предъявляемым требованиям.

Прокурор обратился с иском в суд, чтобы признать деятельность учреждения незаконной и запретить руководителям организации заниматься уходом и присмотром за детьми. Суд требования удовлетворил и детсад закрыли, сообщили 1 июня в пресс-службе краевой прокуратуры.

Однако ни на сайте учреждения, ни в соцсетях не говорится о закрытии. Более того, последняя публикация в инстаграме была сделана два дня назад. В ней говорилось о том, что в детсаду учат воспитанников финансовой грамотности. Кроме того, 1 мая в учреждении сообщили, что сделают капитальный ремонт здания на улице Некрасова, 80.

«А пока мы работаем, рядом у нас всё хорошо. Адрес узнавайте у менеджера — вокруг полно допускающих, контролирующих, у которых никак не закончится их эпидемия. Они нас уже просто задолбали за этот год — судили нас, штрафовали, издевались как могли», — говорится в публикации.

Журналист Юга.ру позвонила в детский сад, чтобы узнать, работает ли он и можно ли записать туда ребенка. Оказалось, что учреждение работает, там можно оставить ребенка на ночь, а обычный 12-часовой день обойдется родителям в 500 рублей. После чего журналист снова обратилась за комментарием в прокуратуру. Там подтвердили, что организация не должна работать и пообещали провести дополнительную проверку.