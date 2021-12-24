Жителей Кубани предупредили о лавиноопасности

На территории Краснодарского края 24 и 25 декабря в горах действует штормовое предупреждение о возможном сходе лавин

Информация об этом размещена на сайте регионального ГУ МЧС России. «С 18:00 24 декабря до 18:00 25 декабря в горах Краснодарского края выше 2500 метров лавиноопасно», — говорится в сообщении.

Спасатели не рекомендуют в этот период выходить в горы в снегопад и непогоду. Россиянам напомнили, что необходимо следить за изменением погоды и, планируя прогулку, предварительно узнать места возможного схода снежных лавин и избегать их.

«Лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде», — добавили в ведомстве.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 01, 101 или +7 (861) 268-64-40.

По прогнозу Краснодарского центра по гидрометеорологии на Кубани 24 декабря переменная облачность, в отдельных районах снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -7…-12°, в восточной половине края -15…-20°, днем -3…+2°, в юго-восточных предгорных районах -1…-6°; в горах ночью -20…-25°, днем -7…-12°.

По данным синоптиков, 25-26 декабря в крае потеплеет, но ожидаются осадки и сильный ветер.