На Черноморском побережье снова потеплеет до 13 °С и поднимется ветер до 29 м/с

По данным синоптиков краснодарского центра по гидрометеорологии, 25-26 декабря в крае потеплеет, но ожидаются осадки и сильный ветер.

В Краснодаре в субботу потеплеет до 8 °C. Весь день будет идти дождь и дуть ветер со скоростью 9 м/с. В воскресенье потеплеет до 12 °C, а осадки ожидаются только ночью. Ветер сохранится.

По краю на выходных прогнозируют осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах сильные осадки. Ветер южный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в отдельных районах 20-25 м/с, в горах 24-29 м/с.

Температура воздуха ночью 25 декабря 0…-5 °C, местами в восточной половине края -8…-13 °C. Днем потеплеет до 4-9 °C. В воскресенье, 26 декабря, ночью температура достигнет 2-7 °C, днем будет 6-11 °C.

На Черноморском побережье 25-26 декабря облачно. Временами дождь, местами сильный. Ветер южный 12-17 м/с, местами порывы 18-23 м/с. В субботу порывы достигнут 23-28 м/с. Температура воздуха ночью на выходных будет 5…10 °C. Днем в субботу воздух прогреется до 4-9 °C, в воскресенье до 8-13 °C. На территории Сочи обещают до 15 °C.