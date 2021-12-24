В Краснодаре открылась выставка «Волшебная кисть Елизаветы Бём» работ художницы рубежа XIX-ХХ веков

Краснодарский край

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  • «Желала бы вам угодить, да не знаю как быть», Елизавета Бём © Фотография предоставлена пресс-службой музея имени Коваленко
    «Желала бы вам угодить, да не знаю как быть», Елизавета Бём © Фотография предоставлена пресс-службой музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 23 декабря открылась выставка «Волшебная кисть Елизаветы Бём»

Экспозиция включает 90 экспонатов: винтажные открытки, иллюстрации к азбуке и книгам, выпущенным в конце XIX — начале ХХ веков в Париже, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке. Также можно будет увидеть раритетное издание альбома «Типы из записок охотника И.С. Тургенева в силуэтах Е. Бём» 1883 года выпуска.

Елизавета Бём — художница, иллюстратор книг и журналов рубежа XIX-ХХ веков. Он работала в основном с детской тематикой и снискала всемирную славу. Считается мастером художественного оформления открытого письма. По ее рисункам выпустили более трехсот открыток.

Выставка будет работать до 6 февраля 2022 года по адресу улица Красная, 13. Стоимость билетов от 100 до 200 рублей. Напоминаем, для посещения нужен документ о вакцинации, перенесенном COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.

Ранее в музее Коваленко открылась фондовая выставка русского авангарда «Беспредметное». В экспозицию вошли произведения Марии Эндер, Ольги Розановой, Александры Экстер, Алексея Моргунова, Василия Кандинского, Аристарха Лентулова и Виктора Барта, Давида Штеренберга, Александра Родченко и Владимира Кринского.

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