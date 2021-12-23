В краснодарской «Типографии» провели инклюзивные экскурсии
В краснодарском центре современного искусства «Типография» прошла серия инклюзивных экскурсий
Одну из них по выставке «Как навсегда исчезнуть и никогда не быть найденной», адаптированную для слабовидящих и слепых, провела медиаторка и волонтерка фонда «Открытая среда» Дая Святенко. Девушка присоединилась к команде «Типографии» после экспозиции «Искусство быть: пространство заботы» и «Школы медиаторов».
«Изначально мне просто хотелось в сотый раз выйти из зоны комфорта и влиться в отличную для себя среду, а после я нашла в этом что-то большее. Медиации — это классный способ взглянуть на искусство и поговорить о нем с теми, с кем в обычной жизни вы вряд ли бы столкнулись. У меня никогда нет четкого плана нашей прогулки по выставке. Это всегда тонкая, почти психологическая работа, во время которой люди привносят что-то свое в мои будущие медиации. Вести медиации не всегда легко, но это всегда обмен, которым я вдохновляюсь», — рассказала слабовидящая Святенко о своем опыте и особенностях личного восприятия искусства.
На экскурсии побывала Екатерина Смык, певица и участница Всероссийского общества слепых.
«Мне понравился этот опыт, стараюсь посещать такие мероприятия. Подобные выставки нужны, в первую очередь они расширяют кругозор людей, в особенности с ограничениями в здоровье. Не так давно я участвовала в инклюзивном бьюти-проекте», — поделилась впечатлениями артистка.
Благодаря сурдопереводчику Артуру Голофееву экскурсия проводилась на русском жестовом языке.
«В первую очередь мне хочется поблагодарить художников, организаторов и коллегу Дашу, которая помогала мне доносить мысль выставки, а я — своим подопечным. Рад, что мы смогли получить массу эмоций, взглянуть внутрь себя, а это достаточно сложно. Хочу сотрудничать дальше и вместе делать мир лучше. Я готов открывать для своих подопечных все виды искусства. Подобные события редко проводятся, но эта выставка заставляет меня совершенствоваться в сурдоязыке», — прокомментировал свое участие в проекте Артур Голофеев.
Стоит отметить, что инклюзивные выставки в Краснодаре — большая редкость. Учесть интересы узкой группы людей и поговорить с ними на одном языке требует дополнительных расходов в организации любых мероприятий.
«Мы стараемся участвовать в особых проектах для нашего города. В вопросах социальной поддержки очень важно помочь отдельным людям не чувствовать себя в стороне от событий, которые происходят вокруг. Если мы можем хотя бы немного улучшить жизнь даже нескольких человек, усилить их контакт и связь с миром, мы стараемся это всегда сделать», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
Волонтерка фонда «Открытая среда» Алина Перадзе считает, что каждый человек имеет право дышать, жить, улыбаться, изучать, слушать, любить, и люди с ограниченными возможностями здоровья не исключение.
«На мой взгляд, в наше время необходимо знать о следующем: мы медленно, извилистой дорогой, но приближаемся к созданию инклюзии. Люди с особенностями развития живут среди нас. Но от незнания, как общаться с такими людьми, появляется непринятие. Они долго находились дома за закрытыми дверьми, а кто-то еще продолжает прятаться там, ведь общество мало готово к тому, чтобы открыть мир для тех, кому чуть больше надо помощи и времени на социализацию. Культурные развлечения — выставки и кинопоказы — это те островки мира, где могут не только дать возможность людям с особенностями развития узнать новую информацию и соприкоснуться с искусством и изучить его, это шанс выйти в люди и почувствовать себя таким же», — комментирует серию инклюзивных медиаций Перадзе.
В рамках программы поддержки локальных сообществ МТС помогает организовывать инклюзивные экскурсии, чтобы сделать искусство и город более доступными для тех, кто лишен возможности непосредственного контакта с ними — слабовидящих и слепых, глухих и слабослышащих, людей с ментальной инвалидностью или малообеспеченных.