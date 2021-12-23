В краснодарской «Типографии» провели инклюзивные экскурсии

Одну из них по выставке «Как навсегда исчезнуть и никогда не быть найденной», адаптированную для слабовидящих и слепых, провела медиаторка и волонтерка фонда «Открытая среда» Дая Святенко. Девушка присоединилась к команде «Типографии» после экспозиции «Искусство быть: пространство заботы» и «Школы медиаторов».

«Изначально мне просто хотелось в сотый раз выйти из зоны комфорта и влиться в отличную для себя среду, а после я нашла в этом что-то большее. Медиации — это классный способ взглянуть на искусство и поговорить о нем с теми, с кем в обычной жизни вы вряд ли бы столкнулись. У меня никогда нет четкого плана нашей прогулки по выставке. Это всегда тонкая, почти психологическая работа, во время которой люди привносят что-то свое в мои будущие медиации. Вести медиации не всегда легко, но это всегда обмен, которым я вдохновляюсь», — рассказала слабовидящая Святенко о своем опыте и особенностях личного восприятия искусства.

На экскурсии побывала Екатерина Смык, певица и участница Всероссийского общества слепых.

«Мне понравился этот опыт, стараюсь посещать такие мероприятия. Подобные выставки нужны, в первую очередь они расширяют кругозор людей, в особенности с ограничениями в здоровье. Не так давно я участвовала в инклюзивном бьюти-проекте», — поделилась впечатлениями артистка.

Благодаря сурдопереводчику Артуру Голофееву экскурсия проводилась на русском жестовом языке.

«В первую очередь мне хочется поблагодарить художников, организаторов и коллегу Дашу, которая помогала мне доносить мысль выставки, а я — своим подопечным. Рад, что мы смогли получить массу эмоций, взглянуть внутрь себя, а это достаточно сложно. Хочу сотрудничать дальше и вместе делать мир лучше. Я готов открывать для своих подопечных все виды искусства. Подобные события редко проводятся, но эта выставка заставляет меня совершенствоваться в сурдоязыке», — прокомментировал свое участие в проекте Артур Голофеев.