В Геленджике открыли главную городскую елку и домик Деда Мороза

В Геленджике дали старт новогодним праздникам. В городе-курорте и провели сразу несколько мероприятий для горожан.

Первыми поздравить с наступающими праздниками гостей и жителей Геленджика вышли Деды Морозы. Они съехались в город со всего края для шествия. Их маршрут пролегал от Дворца культуры и искусств до Центральной площади.

Открыл шествие глава Геленджика Алексей Богодистов:

«Несите добро и радость всем детям города. Доставьте каждый желанный подарок, о со взрослыми поделитесь зарядом энергии на весь грядущий год».