В Геленджике открыли главную городскую елку и домик Деда Мороза
В Геленджике провели праздничный марафон и зажгли главную елку города
В Геленджике дали старт новогодним праздникам. В городе-курорте и провели сразу несколько мероприятий для горожан.
Первыми поздравить с наступающими праздниками гостей и жителей Геленджика вышли Деды Морозы. Они съехались в город со всего края для шествия. Их маршрут пролегал от Дворца культуры и искусств до Центральной площади.
Открыл шествие глава Геленджика Алексей Богодистов:
«Несите добро и радость всем детям города. Доставьте каждый желанный подарок, о со взрослыми поделитесь зарядом энергии на весь грядущий год».
Затем на площади зажгли главную городскую елку и открыли домик Деда Мороза. Каждый день до 9 января Дед Мороз будет угощать детей сладостями за рассказанное стихотворение.
Завершил праздничный день «Новогодний экспресс». Небольшой поезд отправился по набережной Геленджика дарить гуляющим людям дух Нового года.