На улицах Краснодара заметили мужчину с ружьем

Краснодарский край

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  • Охотник © Фото Hunter Brumels, unsplash.com
    Охотник © Фото Hunter Brumels, unsplash.com

Днем 22 декабря в Юбилейном микрорайоне Краснодара мужчина ходил с ружьем по улице

В Краснодаре днем 22 декабря на улицах заметили мужчину с ружьем. Очевидцы сообщили, что он ходил в Юбилейном микрорайоне около детской поликлиники. В паблике «Телетайп Краснодара» опубликовали фото и написали, что не смогли дозвониться в полицию.

В пресс-службе УМВД по Краснодару Юга.ру сообщили, что в полиции начали проверку и устанавливают личность мужчины. По результатам будет принято законное процессуальное решение.

Напомним, в ноябре в Краснодаре задержали пьяного мужчину с оружием в поликлинике. У него был охотничий карабин, снаряженный боевыми патронами и травматический пистолет. 

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На улицах Краснодара заметили мужчину с ружьем
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