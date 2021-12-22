На улицах Краснодара заметили мужчину с ружьем

Днем 22 декабря в Юбилейном микрорайоне Краснодара мужчина ходил с ружьем по улице

В Краснодаре днем 22 декабря на улицах заметили мужчину с ружьем. Очевидцы сообщили, что он ходил в Юбилейном микрорайоне около детской поликлиники. В паблике «Телетайп Краснодара» опубликовали фото и написали, что не смогли дозвониться в полицию.

В пресс-службе УМВД по Краснодару Юга.ру сообщили, что в полиции начали проверку и устанавливают личность мужчины. По результатам будет принято законное процессуальное решение.

Напомним, в ноябре в Краснодаре задержали пьяного мужчину с оружием в поликлинике. У него был охотничий карабин, снаряженный боевыми патронами и травматический пистолет.