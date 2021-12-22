На улицах Краснодара заметили мужчину с ружьем
Днем 22 декабря в Юбилейном микрорайоне Краснодара мужчина ходил с ружьем по улице
В Краснодаре днем 22 декабря на улицах заметили мужчину с ружьем. Очевидцы сообщили, что он ходил в Юбилейном микрорайоне около детской поликлиники. В паблике «Телетайп Краснодара» опубликовали фото и написали, что не смогли дозвониться в полицию.
В пресс-службе УМВД по Краснодару Юга.ру сообщили, что в полиции начали проверку и устанавливают личность мужчины. По результатам будет принято законное процессуальное решение.
Напомним, в ноябре в Краснодаре задержали пьяного мужчину с оружием в поликлинике. У него был охотничий карабин, снаряженный боевыми патронами и травматический пистолет.
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