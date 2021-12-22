В Краснодаре на аукционе MOST продали 57 работ на сумму более 6 млн рублей

Обновлено 23 декабря в 18:13: организаторы аукциона исправили допущенную в релизе ошибку, а мы сочли нужным отредактировать заголовок новости, так как указанные в нем цифры и суммы оказались неверны. Вместо 53 проданных лотов на сумму 5,4 млн рублей теперь там 57 работ на общую сумму более 6 млн рублей. Данные также исправлены в тексте ниже.

В этом году лоты суммарно оценивали почти в 12 млн рублей. Разбег эстимейта (ожидаемой стоимости) — от 15 до 730 тыс. рублей. Удалось продать 57 работ из 73, что составляет примерно 78%. Годом ранее было 84%. В сумме ценители искусства отдали за произведения более 6 млн рублей.

По результатам торгов 12 работ ушли по цене, превышающей оценочную стоимость. Самым дорогим реализованным лотом стала картина Тенгиза Шамова — покупатель отдал за нее 275 тыс. рублей при начальной цене 100 тыс. рублей. Картины «Глазок» Анастасии Кузнецовой-Руф и In room Игоря Михайленко ушли с молотка за 250 тыс. рублей. Также в тройку лидеров по итоговой стоимости вошла работа Владимира Колесникова, за которую заплатили 225 тыс. рублей.

Самые дорогие по начальной цене лоты реализовать не удалось. Работы Airdrop и Head of Priest краснодарской группы Recycle (400 и 550 тыс. рублей соответственно), металлический «Заяц» Маши Богораз (680 тыс. рублей), картины «Тишина» Ильи Гапонова (450 тыс. рублей) и Hotpoint Китакимы (350 тыс. рублей) не нашли покупателей.

«В целом мы довольны итогами. Надо понимать, что такое аукцион и современное искусство в принципе. Оно либо резонирует со зрителем, либо нет. Резонировать может так, что человек теряет берега и готов купить произведение за любую сумму. Другие способны рационально оценивать свои текущие потребности. Время тяжелое на дворе, доходы у населения снизились, возможно, теперь люди смотрят на ценник более внимательно. Или работы просто не нашли своего почитателя, такое тоже бывает. Однако в «Типографии» у нас был аншлаг, желающих посетить аукцион было очень много», — прокомментировал основатель MOST Роман Левицкий.

Сегодня на MOST приходить необязательно. С 2019 года в аукционе можно поучаствовать онлайн, следя за ходом торгов на сайте. В этом году таким образом продали четыре произведения.

Прибыль от аукциона направят на поддержку «Типографии». Генеральный спонсор события в этом году — сеть магазинов «Алкотека», она выделяла деньги на масштабную рекламную кампанию, а агентство «Медиатрон» все полученные за свои услуги средства направило в краснодарский центр современного искусства.

В 2020 году удалось реализовать 65 из 77 работ на общую сумму более 8 млн рублей. Самым дорогим арт-объектом торгов стала работа «Триумф F1» краснодарского художника Дмитрия Котлярова. Запечатленный на холсте момент раскупоривания трех бутылок шампанского купили за 550 тыс. рублей, что превысило стартовую цену почти в десять раз. Пластиковая скрижаль Tablet of covenant арт-группы Recycle ушла с молотка за 470 тыс. рублей. За лот «Маржа с персиками» группировки ЗИП покупатель отдал 330 тыс. рублей.