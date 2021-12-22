В Краснодаре пройдет новогодний «РРРР-маркет»

В «Типографии» будут представлены подарки местных брендов. Посетители смогут купить одежду, нишевую парфюмерию, керамику ручной работы, кашпо из бетона с суккулентами и мхом, украшения из полимерной глины и серебра, работы выпускников КИСИ, безглютеновую выпечку, елочные игрушки.

«В этом году нам особенно важно провести маркет, чтобы поддержать местные бренды, начинающих предпринимателей и тех, кто уже участвовал в маркете», — сообщили в «Типографии».

Также для посетителей подготовили образовательную и развлекательную программы. 25 декабря с 14:00 пройдут мастер-классы по созданию ватной игрушки и новогоднего венка, а также показ фильма «Лепота» об истории российской визуальности.

На 26 декабря с 12:00 запланированы занятия по созданию игрушки из папье-маше и рождественского пряника, своп-вечеринка и просмотр киноальманаха «33 слова о дизайне». Все подробности по ссылке.

Вход на маркет бесплатный, но возможен только при условии предъявления QR-кода.