Неделя на Кубани начнется с дождя и ветра

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали, что 20 декабря на Кубани будет идти дождь и мокрый снег

По данным сервиса «Яндекс.погода» в Краснодаре 20 декабря утром дождь и 6 °С. Днем в городе будет пасмурно, столбик термометра поднимется до 8 °С. Вечером снова пойдем дождь.

Синоптики краснодарского гидрометцентра обещают по краю осадки в виде дождя и мокрого снега. Из-за того, что территория Кубани находится под влиянием фронтальных разделов, продолжится падение температуры.

Ночью в отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 4…-1 °С, в юго-восточных предгорьях 2…-3 °С, днем 3-8 °С, в горах ночью 0…-5 °С, днём -2…+3 °С.

На Черноморском побережье облачно. Временами дождь. Утром в предгорьях Туапсинского района сильный дождь с мокрым снегом. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы 15-17 м/с, утром и днем на участке от Анапы до Геленджика 20-23 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С, днем 7-12 °С.

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Неделя на Кубани начнется с дождя и ветра
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