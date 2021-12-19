В Сочи оползень оставил без воды около тысячи жителей

На сайте МУП «Водоканала» рассказали, что разрушение грунта зафиксировали на участке водовода диаметром 600 мм по улице Горно-Стрелковой дивизии. Вода под давлением била на высоту более 23 метров, очевидцы сняли это на видео, опубликованное телеграм-каналом Kub Mash.

На место прибыла бригада «Водоканала», которая занимается устранением неполадок. На время ремонта водоснабжение ограничат по улицам Кубанской, Красной, Яна Фабрициуса, 20 ГСД, Бытха, Ломоносовской, Грибоедова, Серафимовича, Карбышева и на переулке Ряжском.