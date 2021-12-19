В Сочи оползень оставил без воды около тысячи жителей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот видео из телеграм-канала Kub Mash
    © Скриншот видео из телеграм-канала Kub Mash

В Сочи оползень повредил магистральный водовод, обслуживающий 10 улиц в Хостинском районе

На сайте МУП «Водоканала» рассказали, что разрушение грунта зафиксировали на участке водовода диаметром 600 мм по улице Горно-Стрелковой дивизии. Вода под давлением била на высоту более 23 метров, очевидцы сняли это на видео, опубликованное телеграм-каналом Kub Mash.

На место прибыла бригада «Водоканала», которая занимается устранением неполадок. На время ремонта водоснабжение ограничат по улицам Кубанской, Красной, Яна Фабрициуса, 20 ГСД, Бытха, Ломоносовской, Грибоедова, Серафимовича, Карбышева и на переулке Ряжском.

Читайте также:

Завершить ремонт планируют к 18:00. В пресс-службе «Водоканала» заявили, что организуют «регулярное курсирование автоцистерн, места дислокации которых будут меняться в соответствии с заявками от горожан».

Аварии Водоснабжение Происшествия Сочи Стихийные бедствия

Новости

В Геленджике сотни человек обратились к губернатору против генплана
В Сочи оползень оставил без воды около тысячи жителей
Под Анапой в ДТП загорелись три грузовика
В парке «Краснодар» перенесли котельную, чтобы построить крупнейший японский сад за пределами Японии
Население Сочи превысило 650 тыс. человек по предварительной переписи
Жительница Краснодара сфотографировала лису, которую встретила на прогулке по ЮМР

Лента новостей

Архитектор показал, как исправить ошибки Западного обхода в Краснодаре
17 декабря, 10:30
Архитектор показал, как исправить ошибки Западного обхода в Краснодаре
«Эйва» из «Аватара» и золотые дети
16 декабря, 14:02
«Эйва» из «Аватара» и золотые дети
Показываем, как украсили парк «Краснодар» к Новому году
Показывают и продают красивое
17 декабря, 13:53
Показывают и продают красивое
Что, зачем и почем можно купить на аукционе MOST в Краснодаре

Реклама на сайте