В Ростове выявили первого пациента с омикрон-штаммом

В ростовском вузе выявили студента с новым штаммом коронавируса. Это первый заболевший на территории ЮФО

Новый омикрон-штамм коронавируса обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Медики считают, что он представляет угрозу, так как распространяется быстрее других штаммов и содержит большое количество мутаций. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.

Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

16 декабря Роспотребнадзор по Ростовской области сообщил, что в Ростове выявили первого заболевшего с новым штаммом. Им оказался 22-летний студент-медик, прибывший из Конго.

«Больной изолирован в моноинфекционный госпиталь в индивидуальный бокс. Круг контактных определен, они изолированы, за ними установлено медицинское наблюдение», — добавили в ведомстве.