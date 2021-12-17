В Ростове выявили первого пациента с омикрон-штаммом
В ростовском вузе выявили студента с новым штаммом коронавируса. Это первый заболевший на территории ЮФО
Новый омикрон-штамм коронавируса обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Медики считают, что он представляет угрозу, так как распространяется быстрее других штаммов и содержит большое количество мутаций. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.
Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
16 декабря Роспотребнадзор по Ростовской области сообщил, что в Ростове выявили первого заболевшего с новым штаммом. Им оказался 22-летний студент-медик, прибывший из Конго.
«Больной изолирован в моноинфекционный госпиталь в индивидуальный бокс. Круг контактных определен, они изолированы, за ними установлено медицинское наблюдение», — добавили в ведомстве.
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На сегодняшний день в России зарегистрировали 25 пациентов с омикроном. Они находятся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
Глава российского Роспотребнадзора Анна Попова не исключает последовательного распространения этого штамма в стране. По ее словам, штамм омикрон пугает своей опасностью.
«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на «омикрон», то же самое в Южной Африке», — отметила Попова.