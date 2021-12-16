В Северском районе Кубани закрыли школу из-за коронавируса

Учеников одной из школ Северского района, не уточняется какой именно, отправили на удаленку из-за коронавируса

По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, школу в Северском районе Краснодарского края зарыли из-за нескольких случаев инфекции. При этом не уточняется, коронавирус нашли у детей или педагогов. Школьников перевели на удаленные занятия.

Всего в Краснодарском крае, по официальным данным, закрыты 250 классов в 108 школах, которые находятся в Анапе, Горячем Ключе, Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Абинском, Выселковском, Динском, Ейском, Калининском, Красноармейском, Крыловском, Крымском, Кущевском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Новопокровском, Павловском, Северском, Славянском, Староминском, Тбилисском, Темрюкском, Тихорецком, Туапсинском, Успенском и Щербиновском районах.

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В детских садах в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Абинском, Выселковском, Ейском, Каневском, Кореновском, Красноармейском, Крымском, Курганинском, Кушевском, Новопокровском, Северском, Староминском, Темрюкском, Тимашевском, Тихорецком,Туапсинском районах из-за коронавируса закрыли 87 групп.