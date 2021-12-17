На Кубани из-за фронтальных разделов испортится погода

Синоптики рассказали, какой будет погода 17-19 декабря в Краснодарском крае

В Краснодаре по данным сервиса «Яндекс.погода» утром 4 °С и небольшой дождь. Днем столбик термометра поднимется до 8 °С. К вечеру снова пойдет дождь.

В субботу, 18 декабря, в краевой столице ожидается дождь. Максимальная температура составит 4 °С. В воскресенье будет пасмурно и без осадков. Воздух прогреется до 5 °С.

Синоптики краснодарского гидрометцентра обещают в пятницу по краю переменную облачность. Днем местами пройдет дождь. В предгорных районах и горах мокрый снег с дождем. Днем будет 5–10°С, ночью 0-5 °С. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы 11-13 м/с, в горах 15-17 м/с.

На Черноморском побережье местами дожди. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем 8-13 °С, ночью 4-9 °С.

На выходных в Краснодарском крае сохранятся дожди. Синоптики сообщили, что погода в крае испортится из-за прохождения фронтальных разделов.

Возможны налипания мокрого снега на провода. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы 9-14 м/с. В субботу ночью температура опустится до 4…-1 °С, днем будет 2-7 °С. В воскресенье, 19 декабря, ночью до -4 °С, днем 0-5 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Местами дождь. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью в субботу 3-8 °С, в воскресенье 4…-1 °С, днем воздух прогреется до 5-10 °С.