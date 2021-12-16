На участке трассы А-290 Новороссийск — Керчь изменится схема движения

В феврале 2022 года на строящемся участке трассы Новороссийск — Керчь временно изменится схема движения

Ближе к середине февраля 2022 года в районе сопряжения федеральных дорог А-290 и А-289 на участке трассы Новороссийск — Керчь, км 79+759 — км 82+368 (хутор Белый), введут временную схему движения в зоне строительства транспортной развязки. Участок составляет в длину 3,5 километра.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщили, что временная схема оптимизирует транспортно-логистическую обстановку в зоне работ по строительству транспортной развязки и облегчит проезд транзитного транспорта в направлении Крыма и обратно.