На участке трассы А-290 Новороссийск — Керчь изменится схема движения

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В феврале 2022 года на строящемся участке трассы Новороссийск — Керчь временно изменится схема движения

Ближе к середине февраля 2022 года в районе сопряжения федеральных дорог А-290 и А-289 на участке трассы Новороссийск — Керчь, км 79+759 — км 82+368 (хутор Белый), введут временную схему движения в зоне строительства транспортной развязки. Участок составляет в длину 3,5 километра.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщили, что временная схема оптимизирует транспортно-логистическую обстановку в зоне работ по строительству транспортной развязки и облегчит проезд транзитного транспорта в направлении Крыма и обратно.

  • © Схема пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»
    © Схема пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Схему разработали совместно с ГИБДД Краснодарского края. Надзор за дорожным движением в зоне действия новой схемы будут осуществлять сотрудники Госавтоинспекции Темрюкского района.

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На участке трассы А-290 Новороссийск — Керчь изменится схема движения

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