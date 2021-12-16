На Кубани потеплеет до 15 °С
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 16 декабря
По данным сервиса «Яндекс.погода», утром в Краснодаре 3 °С. Днем воздух прогреется до 8 °С, будет облачно и без осадков. Ночью столбик термометра покажет 5 °С.
Синоптики краевого гидрометцентра обещают на Кубани переменную облачность, без существенных осадков. Местами туман будет туман и ветер восточной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +4…-1 °С днем 4-9 °С, в южной половине края 10-15 °С. В горах ночью 0…-5 °С, днем 5-10 °С.
На Черноморском побережье переменная облачность и без осадков. Будет дуть ветер восточной четверти со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 10-15 °С.
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