Краснодарские хирурги полностью удалили родимое пятно с лица девочки из США

Краснодарский край

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  • © Фото из инстаграма Павла Попова, instagram.com/pavel_borisovich_popov
    © Фото из инстаграма Павла Попова, instagram.com/pavel_borisovich_popov

Врачи из Краснодара полностью удалили опасное родимое пятно с лица маленькой американки Луны Феннер

Напомним, девочка из США по имени Луна родилась с меланоцитарным невусом — большим родимым пятном на лице. Оно не вызывает болевых ощущений, но при некоторых факторах может переродиться в рак. Бостонские врачи сказали, что девочке нужно более 100 сеансов лазерной терапии и не менее четырех лет лечения.

О Луне из СМИ узнал краснодарский хирург Павел Попов и предложил удалить невус с лица девочки. Первый раз Луна со своей мамой прилетели в Краснодар в сентябре 2019 года. Затем они посетили кубанскую столицу ровно через год. Тогда Луне удалили родимое пятно на левой щеке. В октябре 2021 года ей сделали последнюю операцию по удалению пятна и начали пересаживать кожу.

15 декабря хирург Павел Попов сообщил в своем инстаграме, что невус полностью удалили. Теперь девочку ждет длительный процесс реабилитации.

«Все идет по намеченному плану лечения. Рождество Луна со своей семьей смогут встретить дома», — написал Попов.

Дети Краснодар Медицина Хирургия

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