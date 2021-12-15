Краснодарские хирурги полностью удалили родимое пятно с лица девочки из США
Врачи из Краснодара полностью удалили опасное родимое пятно с лица маленькой американки Луны Феннер
Напомним, девочка из США по имени Луна родилась с меланоцитарным невусом — большим родимым пятном на лице. Оно не вызывает болевых ощущений, но при некоторых факторах может переродиться в рак. Бостонские врачи сказали, что девочке нужно более 100 сеансов лазерной терапии и не менее четырех лет лечения.
О Луне из СМИ узнал краснодарский хирург Павел Попов и предложил удалить невус с лица девочки. Первый раз Луна со своей мамой прилетели в Краснодар в сентябре 2019 года. Затем они посетили кубанскую столицу ровно через год. Тогда Луне удалили родимое пятно на левой щеке. В октябре 2021 года ей сделали последнюю операцию по удалению пятна и начали пересаживать кожу.
15 декабря хирург Павел Попов сообщил в своем инстаграме, что невус полностью удалили. Теперь девочку ждет длительный процесс реабилитации.
«Все идет по намеченному плану лечения. Рождество Луна со своей семьей смогут встретить дома», — написал Попов.