Краснодарские хирурги полностью удалили родимое пятно с лица девочки из США

Напомним, девочка из США по имени Луна родилась с меланоцитарным невусом — большим родимым пятном на лице. Оно не вызывает болевых ощущений, но при некоторых факторах может переродиться в рак. Бостонские врачи сказали, что девочке нужно более 100 сеансов лазерной терапии и не менее четырех лет лечения.

О Луне из СМИ узнал краснодарский хирург Павел Попов и предложил удалить невус с лица девочки. Первый раз Луна со своей мамой прилетели в Краснодар в сентябре 2019 года. Затем они посетили кубанскую столицу ровно через год. Тогда Луне удалили родимое пятно на левой щеке. В октябре 2021 года ей сделали последнюю операцию по удалению пятна и начали пересаживать кожу.