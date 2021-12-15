Островок безопасности без знаков. В ГИБДД объяснили два ДТП на Зиповской в Краснодаре

На улице Зиповской в Краснодаре около нового островка безопасности за сутки произошло два ДТП. В ГИБДД объяснили, что случилось и почему там нет знаков

Напомним, 13 декабря на пересечении Зиповской и Ростовского шоссе установили бордюрный островок безопасности. Он нужен, чтобы автомобилисты не заезжали на чужую полосу, нарушая правила. 15 декабря в телеграм-канале «Типичный Краснодар» написали, что около нового островка произошло два ДТП подряд. По мнению автора поста, водители врезаются в бордюры, потому что в темноте их плохо видно.

© Фото из телеграм-канала «Типичный Краснодар», t.me/krd_tipich_ru

© Фото из телеграм-канала «Типичный Краснодар», t.me/krd_tipich_ru

© Фото из телеграм-канала «Типичный Краснодар», t.me/krd_tipich_ru