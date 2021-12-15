Островок безопасности без знаков. В ГИБДД объяснили два ДТП на Зиповской в Краснодаре
На улице Зиповской в Краснодаре около нового островка безопасности за сутки произошло два ДТП. В ГИБДД объяснили, что случилось и почему там нет знаков
Напомним, 13 декабря на пересечении Зиповской и Ростовского шоссе установили бордюрный островок безопасности. Он нужен, чтобы автомобилисты не заезжали на чужую полосу, нарушая правила.
15 декабря в телеграм-канале «Типичный Краснодар» написали, что около нового островка произошло два ДТП подряд. По мнению автора поста, водители врезаются в бордюры, потому что в темноте их плохо видно.
Старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Владимир Петраков рассказал журналисту Юга.ру, что ДТП произошли по другой причине. В первом случае водитель такси нарушил ПДД и вместо поворота направо поехал прямо. А во второй аварии водитель начал перестраиваться с крайней правой полосы в средний ряд и зацепил другой автомобиль.
Обустройство островка еще не закончили. Кроме того, подрядчик, выполняющий работы не установил временные знаки. Из-за этого на него составили административный материал по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог). Теперь ему грозит штраф.
Позже там установят соответствующие знаки со светоотражателями. Когда работы закончат полностью, на участке будут дежурить экипажи ДПС, чтобы избежать ДТП.