Островок безопасности без знаков. В ГИБДД объяснили два ДТП на Зиповской в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

На улице Зиповской в Краснодаре около нового островка безопасности за сутки произошло два ДТП. В ГИБДД объяснили, что случилось и почему там нет знаков

Напомним, 13 декабря на пересечении Зиповской и Ростовского шоссе установили бордюрный островок безопасности. Он нужен, чтобы автомобилисты не заезжали на чужую полосу, нарушая правила.

15 декабря в телеграм-канале «Типичный Краснодар» написали, что около нового островка произошло два ДТП подряд. По мнению автора поста, водители врезаются в бордюры, потому что в темноте их плохо видно. 

  • © Фото из телеграм-канала «Типичный Краснодар», t.me/krd_tipich_ru
    © Фото из телеграм-канала «Типичный Краснодар», t.me/krd_tipich_ru
  • © Фото из телеграм-канала «Типичный Краснодар», t.me/krd_tipich_ru
    © Фото из телеграм-канала «Типичный Краснодар», t.me/krd_tipich_ru
  • © Фото из телеграм-канала «Типичный Краснодар», t.me/krd_tipich_ru
    © Фото из телеграм-канала «Типичный Краснодар», t.me/krd_tipich_ru

Старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Владимир Петраков рассказал журналисту Юга.ру, что ДТП произошли по другой причине. В первом случае водитель такси нарушил ПДД и вместо поворота направо поехал прямо. А во второй аварии водитель начал перестраиваться с крайней правой полосы в средний ряд и зацепил другой автомобиль.

Обустройство островка еще не закончили. Кроме того, подрядчик, выполняющий работы не установил временные знаки. Из-за этого на него составили административный материал по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог). Теперь ему грозит штраф.

Позже там установят соответствующие знаки со светоотражателями. Когда работы закончат полностью, на участке будут дежурить экипажи ДПС, чтобы избежать ДТП.

ГИБДД ДТП Краснодар

Новости

Островок безопасности без знаков. В ГИБДД объяснили два ДТП на Зиповской в Краснодаре
«Так не будет» — мэрия Краснодара прокомментировала эскизы озеленения улицы Красной. А как будет?
Краевой суд отменил решение о дисквалификации мэра Геленджика
В Краснодаре откроется выставка «Рождественские истории»
На Кубани четверо полицейских попросили мужчину совершить преступление и завели на него дело
«Ласточка» из Ростова в Анапу изменила маршрут. У состава будет сразу две конечные остановки

Лента новостей

Как в Краснодаре проверяют QR-коды? Кафе, досуг, торговые центры
Сегодня, 09:19
Как в Краснодаре проверяют QR-коды? Кафе, досуг, торговые центры
«Помоги-подвези» и чаты в мессенджерах
13 декабря, 12:14
«Помоги-подвези» и чаты в мессенджерах
Как добираются жители пригородов Краснодара, когда из 10 автобусов ходит один
Старейший российский страховщик запустил новые цифровые сервисы
Вчера, 18:15 Партнерский
Старейший российский страховщик запустил новые цифровые сервисы
Каков их функционал?

Реклама на сайте