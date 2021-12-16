Альфа-Банк открыл в Армавире первый цифровой офис

Армавир стал еще одним городом с phygital-офисом Альфа-Банка и пятым городом присутствия банка в крае

Офис расположен в торговом центре «Арбат» на улице Ленина, 101. Офис не похож на классическое отделение банка и его пространство организовано в свободной планировке, которое напоминает больше коворкинг или уютное кафе, где клиенты располагаются в удобных мягких креслах за круглыми столиками. Здесь нет стоек, стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров, а также вы не увидите рекламных плакатов и листовок.

«Альфа-Банк занимает лидирующие позиции в крае по объему бизнеса. Открытие офиса в Армавире стало логичным шагом развития сети на Кубани. Мы уже работаем в городе с клиентами малого и среднего бизнеса удаленно, а также здесь много клиентов — физических лиц. В новом современном офисе органично совмещаются цифровые сервисы и приятное общением с профессиональными менеджерами. Для жителей Армавира доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с кешбэком до 33% и легендарная кредитная карта 100 дней без процентов. Для предпринимателей гибкие тарифы и кредитные предложения», — рассказал глава Альфа-Банка Антон Кузнецов.

Как сообщали ранее Юга.ру, Альфа-Банк победил в двух номинациях Digital Leaders.

* phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов.