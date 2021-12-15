На Кубани в отстающих по темпу вакцинации районах хотят ужесточить ограничения для людей без QR-кодов

На Кубани хотят ввести дополнительные ограничения для невакцинированных людей в некоторых районах

На заседании оперштаба Кубани 14 декабря первый вице-губернатор Игорь Галась предложил проработать дополнительные ограничения для людей без QR-кодов в районах края с самыми низкими показателями вакцинации.

Общий процент выполнения плана составляет 75%. Такого показателя не достигли 28 муниципалитетов. Также в четырех районах план вакцинации перевыполнили. Это Кавказский (143%), Апшеронский (107%), Динской (105%) и Курганинский районы (102%).

В числе низких показателей прививочной кампании Новопокровский (63%), Ленинградский (62%), Брюховецкий (61%), Белоглинский (60%) и Кореновский районы (59%).