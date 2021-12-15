На Кубани в отстающих по темпу вакцинации районах хотят ужесточить ограничения для людей без QR-кодов

Краснодарский край

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  • © Фото ronstik, pixabay.com
    © Фото ronstik, pixabay.com

На Кубани хотят ввести дополнительные ограничения для невакцинированных людей в некоторых районах

На заседании оперштаба Кубани 14 декабря первый вице-губернатор Игорь Галась предложил проработать дополнительные ограничения для людей без QR-кодов в районах края с самыми низкими показателями вакцинации.

Общий процент выполнения плана составляет 75%. Такого показателя не достигли 28 муниципалитетов. Также в четырех районах план вакцинации перевыполнили. Это Кавказский (143%), Апшеронский (107%), Динской (105%) и Курганинский районы (102%). 

В числе низких показателей прививочной кампании Новопокровский (63%), Ленинградский (62%), Брюховецкий (61%), Белоглинский (60%) и Кореновский районы (59%). 

  • © Инфографика оперштаба Кубани
    © Инфографика оперштаба Кубани

Как писали Юга.ру, теперь сертификаты о перенесенном коронавирусе могут получить те, кто переболел неофициально или привился иностранной вакциной. 

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На Кубани в отстающих по темпу вакцинации районах хотят ужесточить ограничения для людей без QR-кодов
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