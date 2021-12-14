В Краснодаре в районе Западного обхода начали строить детсад. В мэрии показали, как он будет выглядеть

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Строительство детского сада началось на улице Генерала Корнилова. Сдать его планируется в 2023 году

На улице Генерала Корнилова стартовало строительство детского сада на 120 мест. Рабочие уже начали готовить котлован, до конца 2021 года планируется залить фундамент. Его строительство идет за счет застройщика жилого массива.

По данным мэрии, для детского сада построят двухэтажное здание общей площадью 4,6 тыс. кв. метров. Там разместят восемь групп: две группы для детей раннего возраста (до 3 лет), три младшие (до 5 лет) и три средние (до 7 лет) дошкольные группы.

В администрации показали, как будет выглядеть детский сад:

  • © фото пресс-службы администрации Краснодара
    © фото пресс-службы администрации Краснодара
  • © фото пресс-службы администрации Краснодара
    © фото пресс-службы администрации Краснодара

Также в мэрии напомнили о специальном разделе, где можно посмотреть информацию обо всех строящихся, проектируемых и планируемых к проектированию на ближайшее время школах и детских садах города.

Ранее Юга.ру писали, что в краснодарском поселке Плодородном начали строить школу и детсад. В мэрии Краснодара пообещали, что они откроются в 2023 году.

Детские сады Краснодар Строительство

Новости

В Краснодаре в районе Западного обхода начали строить детсад. В мэрии показали, как он будет выглядеть
В Краснодаре уличного музыканта хотят оштрафовать за нарушение правил благоустройства. Но каких?
В Краснодаре обнаружили кафе, кальянную и кофейню с ковидными нарушениями
Фотограф снял стройку новой очереди парка «Краснодар». Показываем фото и видео
Росприроднадзор оценил ущерб от слива отходов в лес под Краснодаром. Материалы передали в полицию
В Краснодаре завершили благоустройство бульвара на Героев-Разведчиков

Лента новостей

Жители Западного Обхода в Краснодаре находятся без воды больше суток
Сегодня, 08:52
Жители Западного Обхода в Краснодаре находятся без воды больше суток
Вот что сказали в мэрии
«Помоги-подвези» и чаты в мессенджерах
Вчера, 12:14
«Помоги-подвези» и чаты в мессенджерах
Как добираются жители пригородов Краснодара, когда из 10 автобусов ходит один
Покрышки из Краснодара намерены перерабатывать в Ставрополе
Вчера, 19:51
Покрышки из Краснодара намерены перерабатывать в Ставрополе
Но зачем?

Реклама на сайте