В Краснодаре в районе Западного обхода начали строить детсад. В мэрии показали, как он будет выглядеть

Строительство детского сада началось на улице Генерала Корнилова. Сдать его планируется в 2023 году

На улице Генерала Корнилова стартовало строительство детского сада на 120 мест. Рабочие уже начали готовить котлован, до конца 2021 года планируется залить фундамент. Его строительство идет за счет застройщика жилого массива.

По данным мэрии, для детского сада построят двухэтажное здание общей площадью 4,6 тыс. кв. метров. Там разместят восемь групп: две группы для детей раннего возраста (до 3 лет), три младшие (до 5 лет) и три средние (до 7 лет) дошкольные группы.