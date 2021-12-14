В Краснодаре уличного музыканта хотят оштрафовать за нарушение правил благоустройства. Но каких?
Краснодарского уличного музыканта Эдуарда Бахчисарайцева обвиняют в нарушении благоустройства. Рассказываем, что произошло
В редакцию Юга.ру обратился один из самых известных уличных музыкантов Краснодара Эдуард Бахчисарайцев. Каждые выходные он выступает на улице Красной, исполняет каверы и собственные песни. В интернете есть много видео с его выступлениями.
Музыкант рассказал, что 17 ноября на него составили материал за административное правонарушение по статье 3.2 Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ (Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления). Бахчисарайцеву выписали штраф в 3 тыс. рублей. Но никто не объяснил, когда и что именно нарушил артист.
7 декабря на Бахчисарайцева повторно составили протокол по той же статье. Как рассказал музыкант, протокол составлял начальник отдела общественной безопасности Западного округа Краснодара Дмитрий Больбат.
По словам мужчины, он сам не понимает, что сделал не так. В администрации ему ничего не объясняют и отвечают в грубой форме. Повторное нарушение по этой статье влечет штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Решение об этом вынесет административная комиссия 15 декабря.
Как рассказал друг музыканта Сергей, Бахчисарайцев не будет присутствовать на заседании 15 декабря из-за сильного волнения. По его словам, в прошлый раз мужчине стало плохо. То, что заседание проведут без него, указали в протоколе.
Журналист Юга.ру попыталась выяснить причину составления административных материалов в администрации Западного округа Краснодара, где будет проходить заседание. Но там ответили, что прокомментируют ситуацию только после официального письма редакции.
Кроме того, Бахчисарайцева уже задерживали ранее. В 2009 году «Новая газета» сообщила, что музыканта задержали и избили за то, что он пел на английском языке. Поводом для этого стал звонок чиновницы, которой не понравился язык.
«Милиция сказала, чтобы я уходил. Основанием назвали то, что это запретила краевая администрация — что якобы есть закон, по которому нельзя играть на улице Красной. А я не хочу уходить, я хочу музицировать. В итоге меня потащили в будку. Они меня избивали, надели наручники, обещали посадить по статье за неповиновение», — рассказал тогда Бахчисарайцев.
Кроме того, в тот день участковый обвинил музыканта в том, что он поет без разрешения. После этого с него взяли письменные объяснения и отпустили.
История повторилась в 2016 году. Тогда о задержании написала «Комсомольская правда». Около десяти полицейских подошли к Бахчисарайцеву и сказали, что он собрал слишком большую толпу, что чревато возникновением стихийных митингов.
В полиции объяснили изданию, что на музыканта много жалуются жители соседних домов из-за громкой музыки и голоса.
На следующий день после задержания состоялся суд. Музыканта обвинили по статье 20.2.2 КоАП (Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и дали сутки ареста.