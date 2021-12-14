В Краснодаре уличного музыканта хотят оштрафовать за нарушение правил благоустройства. Но каких?

Краснодарского уличного музыканта Эдуарда Бахчисарайцева обвиняют в нарушении благоустройства. Рассказываем, что произошло

В редакцию Юга.ру обратился один из самых известных уличных музыкантов Краснодара Эдуард Бахчисарайцев. Каждые выходные он выступает на улице Красной, исполняет каверы и собственные песни. В интернете есть много видео с его выступлениями.

Музыкант рассказал, что 17 ноября на него составили материал за административное правонарушение по статье 3.2 Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ (Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления). Бахчисарайцеву выписали штраф в 3 тыс. рублей. Но никто не объяснил, когда и что именно нарушил артист. 7 декабря на Бахчисарайцева повторно составили протокол по той же статье. Как рассказал музыкант, протокол составлял начальник отдела общественной безопасности Западного округа Краснодара Дмитрий Больбат. По словам мужчины, он сам не понимает, что сделал не так. В администрации ему ничего не объясняют и отвечают в грубой форме. Повторное нарушение по этой статье влечет штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Решение об этом вынесет административная комиссия 15 декабря.

Как рассказал друг музыканта Сергей, Бахчисарайцев не будет присутствовать на заседании 15 декабря из-за сильного волнения. По его словам, в прошлый раз мужчине стало плохо. То, что заседание проведут без него, указали в протоколе.

Журналист Юга.ру попыталась выяснить причину составления административных материалов в администрации Западного округа Краснодара, где будет проходить заседание. Но там ответили, что прокомментируют ситуацию только после официального письма редакции.