Росприроднадзор оценил ущерб от слива отходов в лес под Краснодаром. Материалы передали в полицию

Полиция Краснодара будет разбираться со сливом отходов с завода в лес хутора Октябрьского

Напомним, в ноябре 2021 года жители хутора Октябрьского пожаловались в соцсетях на консервное предприятие. По их словам, организация через пожарный шланг сливает все отходы производства в лес.

Обеспокоенные люди писали жалобы, на место приезжали специалисты с проверками. Предприятие даже приостанавливало работу на две недели, но затем возобновило ее и продолжило сливать отходы.

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко поручил разобраться в ситуации. После этого на место слива приехали сотрудники министерства природных ресурсов Краснодарского края, полиция и глава Калининского сельского округа. Они зафиксировали факт выброса отходов и зарегистрировали материал для проверки.