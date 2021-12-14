Росприроднадзор оценил ущерб от слива отходов в лес под Краснодаром. Материалы передали в полицию

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы мэрии Краснодара
    © Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Полиция Краснодара будет разбираться со сливом отходов с завода в лес хутора Октябрьского

Напомним, в ноябре 2021 года жители хутора Октябрьского пожаловались в соцсетях на консервное предприятие. По их словам, организация через пожарный шланг сливает все отходы производства в лес.

Обеспокоенные люди писали жалобы, на место приезжали специалисты с проверками. Предприятие даже приостанавливало работу на две недели, но затем возобновило ее и продолжило сливать отходы.

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко поручил разобраться в ситуации. После этого на место слива приехали сотрудники министерства природных ресурсов Краснодарского края, полиция и глава Калининского сельского округа. Они зафиксировали факт выброса отходов и зарегистрировали материал для проверки.

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В пресс-службе мэрии Краснодара 14 декабря сообщили, что Росприроднадзор оценил ущерб в 351 тыс. рублей. Экспертиза показала, что загрязнённая территория содержит недопустимое количество следов аммонийного азота и фосфора.

Все материалы проверки передали в полицию Прикубанского округа, теперь заниматься сливом будут там. В ведомстве рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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