Жители одного из краснодарских хуторов пожаловались на слив отходов в лес. В мэрии пообещали разобраться

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В хуторе Октябрьском жители жалуются, что предприятие сливает отходы производства в лес. В мэрии Краснодара ситуацию взяли на контроль

В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» опубликовали пост, в котором жители хутора Октябрьский пожаловались на консервное предприятие. По их словам, отходы производства через пожарный шланг организация сливает в лес.

Люди писали жалобу, на место приезжали специалисты с проверкой. Предприятие приостанавливало работу на две недели, но затем снова возобновило и продолжило сливать отходы тем же методом.

«Очень бы хотелось, чтобы Роспотребнадзор и другие надзорные ведомства отвлеклись от увлекательного занятия — контроля за нарушениями масочного режима, а разобрались с этим самым шлангом и с предприятием, которое придумало это самое ноу-хау. Да, мы понимаем, что за отсутствие маски штрафовать легче и проще, чем решать проблемы с экологией и с теми, кто ее портит. Это краснодарских чиновников, похоже, совсем не интересует. Как и Роспотребнадзор, и прокуратуру, и другие многочисленные надзорные ведомства», — написали в телеграме.

На жалобы жителей Октябрьского в соцсетях отреагировали в мэрии Краснодара. На аппаратном совещании 8 ноября исполняющий обязанности главы Краснодара Андрей Алексеенко поручил разобраться в ситуации.

Он добавил, что на место должен выехать глава округа и проверить информацию. Если она подтвердится, то власти должны будут оперативно принять меры для прекращения слива отходов. 

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Жители одного из краснодарских хуторов пожаловались на слив отходов в лес. В мэрии пообещали разобраться
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