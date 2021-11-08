Жители одного из краснодарских хуторов пожаловались на слив отходов в лес. В мэрии пообещали разобраться

В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» опубликовали пост, в котором жители хутора Октябрьский пожаловались на консервное предприятие. По их словам, отходы производства через пожарный шланг организация сливает в лес.

Люди писали жалобу, на место приезжали специалисты с проверкой. Предприятие приостанавливало работу на две недели, но затем снова возобновило и продолжило сливать отходы тем же методом.

«Очень бы хотелось, чтобы Роспотребнадзор и другие надзорные ведомства отвлеклись от увлекательного занятия — контроля за нарушениями масочного режима, а разобрались с этим самым шлангом и с предприятием, которое придумало это самое ноу-хау. Да, мы понимаем, что за отсутствие маски штрафовать легче и проще, чем решать проблемы с экологией и с теми, кто ее портит. Это краснодарских чиновников, похоже, совсем не интересует. Как и Роспотребнадзор, и прокуратуру, и другие многочисленные надзорные ведомства», — написали в телеграме.