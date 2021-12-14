Жители Западного обхода в Краснодаре остаются без воды больше суток. Вот что сказали в мэрии

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В мэрии Краснодара объяснили ситуацию с отсутствием воды в районе Западного обхода

Напомним, 12 декабря на улицах Лесопосадочной, Троицкой, Семеновской, Средней и Крылатской отключили воду. По данным ЕДДС, это произошло из-за поломки насоса. Восстановить подачу воды обещали утром 13 декабря.

Вечером 13 декабря жители пожаловались в соцсетях, что воду так и не включили. В телеграм-канале «Туподар — Краснодар» написали, что, по данным «Водоканала», все починили еще в обед, но в действительности люди находились без воды уже больше суток.

Читайте также:

В пресс-службе мэрии Краснодара ответили, что 13 декабря «Водоканал» оборудовал насосную станцию одним новым насосом мощностью 25 кубометров в час. Это позволило станции снова начать работать, но не в полную силу.

Из-за этого подача холодной воды ограничена на улицах Крылатской, Полевой, Колосистой, Лесопосадочной, Пасхальной, Цветной, Лесопосадочной, Екатеринодарской и Семеновской. Туда направили две автоцистерны с технической водой.

Установку второго насоса мощностью 25 кубометров в час обещают завершить днем 14 декабря. Это позволит восстановить водоснабжение в штатном режиме.

Аварии Водоснабжение ЖКХ Краснодар

Новости

На Кубани четверо полицейских попросили мужчину совершить преступление и завели на него дело
«Ласточка» из Ростова в Анапу изменила маршрут. У состава будет сразу две конечные остановки
В Туапсинском районе шесть часов тушили лесной пожар
На Кубани в отстающих по темпу вакцинации районах хотят ужесточить ограничения для людей без QR-кодов
В Сочи произошел крупный пожар на смотровой площадке рядом с башней Ахун
В Краснодаре суд обязал СК прекратить волокиту по делу о похищении человека и пытках

Лента новостей

Как в Краснодаре проверяют QR-коды? Кафе, досуг, торговые центры
Сегодня, 09:19
Как в Краснодаре проверяют QR-коды? Кафе, досуг, торговые центры
«Помоги-подвези» и чаты в мессенджерах
13 декабря, 12:14
«Помоги-подвези» и чаты в мессенджерах
Как добираются жители пригородов Краснодара, когда из 10 автобусов ходит один
Старейший российский страховщик запустил новые цифровые сервисы
Вчера, 18:15 Партнерский
Старейший российский страховщик запустил новые цифровые сервисы
Каков их функционал?

Реклама на сайте