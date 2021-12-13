В Краснодаре без холодной воды остались больше 3,5 тыс. человек

Из-за поломки насоса в Краснодаре без холодной воды остались 3 тыс. 700 человек

Около 17:30 12 декабря в Краснодаре из-за поломки насоса на улице Снежной, 2 отключили водоснабжение на улицах Лесопосадочной, Троицкой, Семеновской, Средней и Крылацкой.

В зону отключения попали 10 многоквартирных и 1 тыс. частных домов. В них проживают 3 тыс. 700 человек, в том числе — 1300 детей. Социально-значимых объектов нет, сообщили в ЕДДС Краснодара.

Для жителей организовали подвоз технической воды с 21:00 до 1:00 и с 6:00 до 9:00. Поломку устранили к 9:00.