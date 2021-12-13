Покрышки из Краснодара намерены перерабатывать в Ставрополе. Но зачем?

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя pixel2013 с сайта pixabay.com
    © Фото пользователя pixel2013 с сайта pixabay.com

Краснодарские покрышки будут утилизировать в Ставрополе, хотя в Краснодаре уже есть перерабатывающее предприятие

13 декабря мэр Краснодара Андрей Алексеенко сообщил, что отработанные покрышки из Краснодара будут отправлять компании «Крошка КМВ» в Ставрополь для утилизации. Первую партию планировали отправить в этот же день.

По договоренности с мэрией Краснодара «Крошка КМВ» будет бесплатно забирать не менее тысячи тонн шин за раз. Из них сделают резиновую крошку для покрытия детских площадок, парков, беговых дорожек и изготовления резиновых изделий.

Систему вывоза и утилизации покрышек разработали по поручению Алексеенко. Он отметил, что схема неплохая, но перерабатывать сырье в Краснодаре было бы выгоднее. Мэр поручил провести встречу с руководством «Крошки КМВ», чтобы создать в городе собственную промышленную площадку.  

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Урбанист Мирослав Валькович в своем телеграм-канале напомнил, что в Краснодаре уже есть предприятие «Резиновые технологии» — единственное на Кубани, которое производит резиновую крошку и покрытие из шин. О нем рассказали в мэрии в феврале. Зачем понадобилась новая схема с транспортировкой в другой город, пока неизвестно.

Сейчас в администрации Краснодара ищут участок для хранения шин, куда могли бы приезжать и жители города. Кроме того, владельцев шиномонтажных мастерских попросили убеждать клиентов не забирать отработанные покрышки. Их передадут «Крошке КМВ». За 2021 год с контейнерных площадок и улиц города собрали для переработки 24 тонны выброшенных шин.

Как писали Юга.ру, в марте в станице Динской загорелся ангар с шинами на заводе по переработке резины.

Андрей Алексеенко Экология

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Покрышки из Краснодара намерены перерабатывать в Ставрополе. Но зачем?
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