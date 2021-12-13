Покрышки из Краснодара намерены перерабатывать в Ставрополе. Но зачем?

Краснодарские покрышки будут утилизировать в Ставрополе, хотя в Краснодаре уже есть перерабатывающее предприятие

13 декабря мэр Краснодара Андрей Алексеенко сообщил, что отработанные покрышки из Краснодара будут отправлять компании «Крошка КМВ» в Ставрополь для утилизации. Первую партию планировали отправить в этот же день.

По договоренности с мэрией Краснодара «Крошка КМВ» будет бесплатно забирать не менее тысячи тонн шин за раз. Из них сделают резиновую крошку для покрытия детских площадок, парков, беговых дорожек и изготовления резиновых изделий.

Систему вывоза и утилизации покрышек разработали по поручению Алексеенко. Он отметил, что схема неплохая, но перерабатывать сырье в Краснодаре было бы выгоднее. Мэр поручил провести встречу с руководством «Крошки КМВ», чтобы создать в городе собственную промышленную площадку.