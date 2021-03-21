На Кубани произошел крупный пожар на заводе по переработке резины

В станице Динской утром 21 марта загорелся ангар с автомобильными шинами на площади 1,8 тыс. кв. метров

Сообщение о возгорании в ангаре в станице Динской на улице Крайней поступило спасателям в 9:54, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 10:02 первые пожарные установили, что загорелись автомобильные покрышки а ангаре и на территории вокруг него. Спасатели объявили повышенный ранг пожара, площадь которого, по предварительным данным, составляет 1,8 тыс. кв. метров. Сотрудники МЧС тушат огонь и защищают соседние здания.

На месте работает служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, а также 50 пожарных и 14 машин. Также там развернули штаб и направили оперативную группу ведомства.

Напомним, 14 марта в Абинском районе произошел пожар на заброшенной газовой скважине.