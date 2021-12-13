В Адыгее построят вторую ферму по производству козьего молока

Партнерский Адыгея

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  • Молоко © Фото с сайта pixabay.com
    Молоко © Фото с сайта pixabay.com

Сбер выдал компании ООО «Мирный Адыгея» 838,3 млн рублей в кредит для строительства второй фермы по производству козьего молока

Первая очередь молочной фермы была запущена в январе 2020 года. Объем инвестиций составил около 700 млн рублей. Введен в строй современный животноводческий комплекс на 2 тыс. коз и завод по переработке молока мощностью 6 тыс. литров в день.

«Сбер сегодня является ключевым оператором госпрограмм для бизнеса и комплексно помогает каждому предпринимателю Краснодарского края и Адыгеи доработать бизнес-план и получить финансирование под значимые для региональной экономики проекты. Эта сделка является ярким тому подтверждением», — заявила управляющая отделением Сбербанка по Краснодарскому краю и республике Адыгея Татьяна Сергиенко.

«Наша продукция под брендом «Белое Золото» очень нравится покупателю. Работая с крупными торговыми сетями и ресторанами, мы уже вынуждены выбирать, кому мы можем отгружать продукцию, а кому ее не хватает. А есть еще большой потенциал на зарубежных рынках. Поэтому и строим вторую ферму. Для реализации масштабного проекта нам потребовались надежные финансовые партнеры. Предоставленные на выгодных условиях средства позволят реализовать проект в намеченные сроки и поставить первую продукцию уже в 2022 году», — прокомментировал гендиректор головной компании ООО «Агрохолдинг Мирный» Александр Карпушин.

В рамках инвестпроекта будет построена новая ферма на 3 тыс. животных. Объем выпуска молока увеличится в 2,5 раза — до 5 тыс. тонн молока в год. Откроются дополнительные рабочие места для 60 сотрудников. В новой линейке появится детское питание.

«Реализовать амбициозный проект малому бизнесу достаточно трудно, и тем более получить под него финансирование. Мы стремимся поддерживать такие проекты. Они создают для региона новые рабочие места, развивают перерабатывающий сектор, дают в разные бюджеты налоговые отчисления. Компания не стоит на месте и ищет для себя новые рынки, в том числе за рубежом. Для таких компаний, а также многих других мы предоставляет широкий спектр современных мер финансовой и нефинансовой поддержки. Тесный диалоги с бизнесом, четкая обратная связь позволяют нам сохранять наши сервисы актуальными и регулярно их расширять», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сбер открыл прием заявок на льготное кредитование бизнеса до 300 млн рублей по ФОТ 3.0, сообщали ранее Юга.ру.

Кредитование Сбербанк Сельское хозяйство

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