«Ростелеком» увеличил стоимость проводного радиовещания

Партнерский Адыгея, Дагестан, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

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  • © Изображение пресс-службы компании «Ростелеком»
    © Изображение пресс-службы компании «Ростелеком»

С 1 января 2022 года повысится цена за использование радиоточки от «Ростелекома»

Для абонентов-физлиц Республики Адыгея, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского края стоимость доступа к проводному радиовещанию и предоставления абонентской радиоточки составит 220 рублей в месяц.

Для абонентов-физлиц в Дагестане стоимость услуг «Предоставление доступа к сети проводного радиовещания» и «Предоставление в пользование абонентской радиоточки» составит 190 рублей в месяц.

Для юридических лиц Волгоградской и Ростовской областей и Краснодарского края стоимость тех же услуг составит 220 рублей в месяц без НДС.

Для юрлиц в Адыгее, Дагестане, Астраханской области и Ставропольском крае услуги будут стоить 190 рублей в месяц без НДС.

Уточнить информацию для физлиц можно по телефону 8(800)100-08-00, для юрлиц — по телефону 8(800)200-30-00.

Как сообщали Юга.ру, в 2021 году эти услуги стоили на 20 рублей меньше.

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