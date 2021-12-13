Неделя на Кубани начнется с сильного ветра

Краснодарский край

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  • © Влад Александров. ЮГА.ру
    © Влад Александров. ЮГА.ру

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 13 декабря

По данным сервиса «Яндекс.погода» в Краснодаре утром 13 октября 3 °С и ветер со скоростью 6 м/с. Днем воздух прогреется до 11 °С.

Синоптики краевого гидрометцентра обещают в понедельник на Кубани переменную облачность без осадков. Днем температура воздуха поднимется до 7-12 °С, местами до 16 °С. Будет дуть восточный ветер со скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, в горах до 23 м/с. 

На Черноморском побережье переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с, на участке от Анапы до Геленджика порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха днем 13-18 °С. 

Такая погода сохранится на ближайшие несколько дней. В крае будет дуть ветер, существенных осадков не ожидается и сохранится комфортный температурный фон.

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Неделя на Кубани начнется с сильного ветра
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