Неделя на Кубани начнется с сильного ветра

По данным сервиса «Яндекс.погода» в Краснодаре утром 13 октября 3 °С и ветер со скоростью 6 м/с. Днем воздух прогреется до 11 °С.

Синоптики краевого гидрометцентра обещают в понедельник на Кубани переменную облачность без осадков. Днем температура воздуха поднимется до 7-12 °С, местами до 16 °С. Будет дуть восточный ветер со скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, в горах до 23 м/с.

На Черноморском побережье переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с, на участке от Анапы до Геленджика порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха днем 13-18 °С.

Такая погода сохранится на ближайшие несколько дней. В крае будет дуть ветер, существенных осадков не ожидается и сохранится комфортный температурный фон.