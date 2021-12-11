На Кубани 11 декабря коронавирусом за сутки заболели более 720 человек

Краснодарский край

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  • © Фото Erkan Utu с сайта Pexels.com
    © Фото Erkan Utu с сайта Pexels.com

По данным на 11 декабря, в Краснодарском крае официально подтвердился 721 случай инфекции

В краевом оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что больше всего случаев инфекции за сутки произошло в Краснодаре — 203 человека.

Суточный прирост инфицированных в муниципалитетах края:

  • Сочи — 84;
  • Новороссийск — 54;
  • Тихорецкий район —51;
  • Динской и Туапсинский районы — по 22;
  • Тимашевский район — 20;
  • Армавир — 19;
  • Геленджик — 17;
  • Кореновский, Славянский и Усть-Лабинский районы — по 16;
  • Анапа и Крымский районы — по 15;
  • Апшеронский, Кавказский, Калининский и Темрюкский районы — по 13;
  • Северский район — 10;
  • Абинский — 9;
  • Ейский, Староминской, Лабинский и Ленинградский районы — по 8;
  • Курганинский район — 7;
  • Брюховецкий, Тбилисский — по 5;
  • Кущевский, Новокубанский, Успенский районы — по 4;
  • Каневской, Московский и Щербиновский — по 3;
  • Белоглинский, Красноармейский, Новопокровский и Павловский — по 2;
  • Приморско-Ахтарский и Крыловской — по 1.
  • © Статистика Yandex.ru
    © Статистика Yandex.ru
  • © Статистика Yandex.ru
    © Статистика Yandex.ru

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За весь период пандемии в Краснодарском крае, по данным оперштаба, выявили 106 тыс. 849 случаев коронавируса. 82 тыс. 395 пациентов выздоровели, 9 тыс. 309 человек скончались. В тяжелом состоянии находятся 111 пациентов, в крайне тяжелом — 8 человек.
В больницах регииона проходят лечение 5 тыс. 185 человек, лечатся дома — 25 тыс. 255 человек.

Всего в России за сутки на 11 декабря заболели 30 тыс. 288 человек. 1 тыс. 171 пациент Скончались. Выздоровели — 36 тыс. 446 человек.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар

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На Кубани 11 декабря коронавирусом за сутки заболели более 720 человек
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