На Кубани 11 декабря коронавирусом за сутки заболели более 720 человек
По данным на 11 декабря, в Краснодарском крае официально подтвердился 721 случай инфекции
В краевом оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что больше всего случаев инфекции за сутки произошло в Краснодаре — 203 человека.
Суточный прирост инфицированных в муниципалитетах края:
- Сочи — 84;
- Новороссийск — 54;
- Тихорецкий район —51;
- Динской и Туапсинский районы — по 22;
- Тимашевский район — 20;
- Армавир — 19;
- Геленджик — 17;
- Кореновский, Славянский и Усть-Лабинский районы — по 16;
- Анапа и Крымский районы — по 15;
- Апшеронский, Кавказский, Калининский и Темрюкский районы — по 13;
- Северский район — 10;
- Абинский — 9;
- Ейский, Староминской, Лабинский и Ленинградский районы — по 8;
- Курганинский район — 7;
- Брюховецкий, Тбилисский — по 5;
- Кущевский, Новокубанский, Успенский районы — по 4;
- Каневской, Московский и Щербиновский — по 3;
- Белоглинский, Красноармейский, Новопокровский и Павловский — по 2;
- Приморско-Ахтарский и Крыловской — по 1.
За весь период пандемии в Краснодарском крае, по данным оперштаба, выявили 106 тыс. 849 случаев коронавируса. 82 тыс. 395 пациентов выздоровели, 9 тыс. 309 человек скончались. В тяжелом состоянии находятся 111 пациентов, в крайне тяжелом — 8 человек.
В больницах регииона проходят лечение 5 тыс. 185 человек, лечатся дома — 25 тыс. 255 человек.
Всего в России за сутки на 11 декабря заболели 30 тыс. 288 человек. 1 тыс. 171 пациент Скончались. Выздоровели — 36 тыс. 446 человек.