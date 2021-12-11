На Кубани 11 декабря коронавирусом за сутки заболели более 720 человек

По данным на 11 декабря, в Краснодарском крае официально подтвердился 721 случай инфекции

В краевом оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что больше всего случаев инфекции за сутки произошло в Краснодаре — 203 человека.

Суточный прирост инфицированных в муниципалитетах края: Сочи — 84;

Новороссийск — 54;

Тихорецкий район —51;

Динской и Туапсинский районы — по 22;

Тимашевский район — 20;

Армавир — 19;

Геленджик — 17;

Кореновский, Славянский и Усть-Лабинский районы — по 16;

Анапа и Крымский районы — по 15;

Апшеронский, Кавказский, Калининский и Темрюкский районы — по 13;

Северский район — 10;

Абинский — 9;

Ейский, Староминской, Лабинский и Ленинградский районы — по 8;

Курганинский район — 7;

Брюховецкий, Тбилисский — по 5;

Кущевский, Новокубанский, Успенский районы — по 4;

Каневской, Московский и Щербиновский — по 3;

Белоглинский, Красноармейский, Новопокровский и Павловский — по 2;

Приморско-Ахтарский и Крыловской — по 1.

© Статистика Yandex.ru

© Статистика Yandex.ru

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За весь период пандемии в Краснодарском крае, по данным оперштаба, выявили 106 тыс. 849 случаев коронавируса. 82 тыс. 395 пациентов выздоровели, 9 тыс. 309 человек скончались. В тяжелом состоянии находятся 111 пациентов, в крайне тяжелом — 8 человек.

В больницах регииона проходят лечение 5 тыс. 185 человек, лечатся дома — 25 тыс. 255 человек.