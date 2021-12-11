На новогодние праздники в Сочи из Ростова-на-Дону пустят дополнительный поезд

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Дополнительный поезд из Ростова-на-Дону в Сочи будет курсировать с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года

В РЖД решили пустить дополнительные составы в Имеретинский курорт и Кисловодск на новогодние и рождественские праздники. Из-за роста спроса на билеты назначены дополнительные поезда №655/656 Ростов-Главный — Имеретинский Курорт и №683/684 Ростов-Главный — Кисловодск.

Ожидается, что пиковыми датами по спросу на билеты станут 29 и 30 декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года. Сами составы будут курсировать до 9 января 2022 года.

В СКЖД уточнили, что во время новогодних праздников будут ходить специальные поезда для перевозок организованных групп детей и туристические составы. Речь идет о «Лыжной стреле» из Ростова на Розу Хутор и туристическом поезде Туапсе — Гагра.

дорога на курорт Железная дорога Ростов-на-Дону Сочи

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