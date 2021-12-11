На новогодние праздники в Сочи из Ростова-на-Дону пустят дополнительный поезд
Дополнительный поезд из Ростова-на-Дону в Сочи будет курсировать с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года
В РЖД решили пустить дополнительные составы в Имеретинский курорт и Кисловодск на новогодние и рождественские праздники. Из-за роста спроса на билеты назначены дополнительные поезда №655/656 Ростов-Главный — Имеретинский Курорт и №683/684 Ростов-Главный — Кисловодск.
Ожидается, что пиковыми датами по спросу на билеты станут 29 и 30 декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года. Сами составы будут курсировать до 9 января 2022 года.
В СКЖД уточнили, что во время новогодних праздников будут ходить специальные поезда для перевозок организованных групп детей и туристические составы. Речь идет о «Лыжной стреле» из Ростова на Розу Хутор и туристическом поезде Туапсе — Гагра.