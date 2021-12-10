В создание горного кластера в Апшеронском районе планируют инвестировать 20 млрд рублей

Глава Апшеронского района Олег Цыпкин рассказал журналистам, что в2022 году планируется заключить инвестсоглашения по созданию кластера на 1 млрд рублей. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей

Ранее Юга.ру писали, что в декабре 2020 года в минкурортов края рассказали о создании горного кластера в Апшеронском районе. Там планируют создать 35 новых туристических и экскурсионных маршрутов и реализовать не менее 27 инвестиционных проектов, связанных с туристской инфраструктурой. На запуске проекта объем инвестиций составлял 5,65 млн рублей. Планировалось, что в состав новой туристической зоны войдут памятники природы Гуамское ущелье, Большая и Малая Азишские пещеры, Камышанова поляна, а также поселок Мезмай, в котором есть Орлиная полка, хутор Гуамка и станица Нижегородская.

10 декабря глава Апшеронского района Олег Цыпкин рассказал ТАСС, что сейчас формируется 34 инвестиционные площадки, за 2022 год в создание кластера планируется привлечь 1 млрд рублей. Общий объем инвестиций составит 20 млрд рублей. На территории нового кластера собираются построить шесть трехзвездочных отелей, две турбазы, семь глэмпингов, три комплекса шале. Единовременно там смогут находиться около 20 тыс. человек. Сам проект позволит дополнительно создать 3 тыс. рабочих мест.