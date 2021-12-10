В Геленджике начали украшать главную городскую елку

Специалисты начали украшать городскую елку в Геленджике на Центральной площади. Планируется, что весь процесс займет несколько дней

В мэрии Геленджика рассказали, что в этом году из-за коронавирусных ограничений отметить новогодние праздники массово не получится. Поэтому власти города приняли решение сосредоточиться на создание новогодней атмосферы на улицах курорта. Для оформления главной елки на Центральной площади решили использовать новую концепцию. Ее оформят светящимися лесными ветвями и развесят около 800 новогодних шаров. Наряжать елку планируют несколько дней.