Ильский нефтеперерабатывающий завод принимает оборудование для модернизации производства

Партнерский Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы "КНГК-ИНПЗ"
    © Изображение пресс-службы "КНГК-ИНПЗ"

На Ильский завод начало поступать оборудование для строительства комплекса по производству автобензинов и ароматических углеводородов

На Кубань из других регионов завозится оборудование, которое будет выпускать бензин класса Евро-5. В настоящий момент стоимость поставок составляет 27 млрд рублей.

«Программа импортозамещения успешно реализуется на нашем предприятии. Российское оборудование соответствует заявленным техническим требованиям, при этом логистические маршруты гораздо проще, чем из-за рубежа. В этом мы убедились и при строительстве установки ЭЛОУ АТ-6. Ее ввели в эксплуатацию в конце 2020 года в рамках утвержденной программы модернизации: на сегодняшний день объем переработки удалось увеличить более чем в два раза», — отмечает технический директор Ильского НПЗ Андрей Тагиров.  

Для комплекса по производству автобензинов и ароматических углеводородов уже поступили три печи для секций гидроочистки бензиновой фракции. Партнеры завода начали поставку теплообменных аппаратов, холодильного оборудования и насосных агрегатов.

Импортозамещение Промышленность Северский район Технологии

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