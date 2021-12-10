На Кубани запретили проводить утренники в детсадах и школах. Но не все

10 декабря оперштаб Кубани запретил проводить в школах и детсадах утренники. Но есть некоторые уточнения

Оперштаб Краснодарского края 10 декабря сообщил, что из-за коронавируса в детских садах и школах запрещено проводить общие утренники. Но разрешено «проведение мероприятий для отдельных групп и классов без привлечения людей из сторонних организаций».

В краевом Роспотребнадзоре Юга.ру рассказали, что мероприятия в школах и детсадах можно проводить только в рамках одной группы. Родителям на утренники тоже можно попасть но при соблюдении антиковидных мер:

измерение температуры бесконтактным термометром при входе;

обработка рук спиртосодержащими антисептиками;

использование одноразовые масок и перчаток.

При этом, согласно Федеральному закону от 29.12.2012, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», школы и детсады сами разрабатывают правила внутреннего распорядка. В том числе, посещение учреждения родителями.

Так, например, в Крымском районе родители могут посещать детские сады и школы только с QR-кодом или медотводом.

Журналистка Юга.ру попыталась узнать в детских садах как будут проходить утренники. Но их руководители отказываются от комментариев. В одном детсаду сослались на запрет рассказывать что-то без согласования с краевым министерством образования.