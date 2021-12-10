На Кубани запретили проводить утренники в детсадах и школах. Но не все
10 декабря оперштаб Кубани запретил проводить в школах и детсадах утренники. Но есть некоторые уточнения
Оперштаб Краснодарского края 10 декабря сообщил, что из-за коронавируса в детских садах и школах запрещено проводить общие утренники. Но разрешено «проведение мероприятий для отдельных групп и классов без привлечения людей из сторонних организаций».
В различных культурных учреждениях проведение утренников разрешено при условиях:
- загрузка зала не более 50% от его вместимости и ограничение общей численности не более 500 человек;
- строгое выполнение действующих рекомендаций Роспотребнадзора;
- совершеннолетним жителям необходим действительный QR- код о вакцинации от COVID-19 или перенесеном заболевании, или медицинский отвод от вакцинации.
В краевом Роспотребнадзоре Юга.ру рассказали, что мероприятия в школах и детсадах можно проводить только в рамках одной группы. Родителям на утренники тоже можно попасть но при соблюдении антиковидных мер:
- измерение температуры бесконтактным термометром при входе;
- обработка рук спиртосодержащими антисептиками;
- использование одноразовые масок и перчаток.
При этом, согласно Федеральному закону от 29.12.2012, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», школы и детсады сами разрабатывают правила внутреннего распорядка. В том числе, посещение учреждения родителями.
Так, например, в Крымском районе родители могут посещать детские сады и школы только с QR-кодом или медотводом.
Журналистка Юга.ру попыталась узнать в детских садах как будут проходить утренники. Но их руководители отказываются от комментариев. В одном детсаду сослались на запрет рассказывать что-то без согласования с краевым министерством образования.