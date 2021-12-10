Выходные на Кубани будут ветреные, но без осадков

Синоптики рассказали какой будет погода в Краснодарском крае 10-12 декабря

В Краснодаре 10 декабря до данным сервиса «Яндекс.Погода» днем воздух прогреется до 12 °C и будет дуть ветер со скоростью до 5 м/с. Ночью похолодает до 6 °C.

В субботу, 11 декабря, в краевой столице днем будет немного прохладнее — 10 °C, а скорость ветра достигнет 7 м/с. В воскресенье днем температура опустится до 9 °C. Осадков не ожидается, но будет пасмурно.

Синоптики краевого гидрометцентра обещают утром 10 декабря на Кубани местами туман. Днем без существенных осадков. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха днем 10-15 °C.

На Черноморском побережье переменная облачность, утром местами дождь, днем без существенных осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Воздух прогреется до 12-17 °C.

На выходных в крае без осадков, но будет ветер. 11 декабря местами порывы достигнут скорости 12-14 м/с. В воскресенье ветер усилится до 15-17 м/с.

Все выходные на Кубани будет температура 10-15 °C в южной половине края и 5-10 °C в юго-восточных предгорьях. В горах ночью -2…-7 °C, днем 2-4 °C.

На Черноморском побережье переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный и южный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °C, днем 13-18 °C.