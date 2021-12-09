Депутаты ЗСК решили выделить более 4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом в крае

На очередной сессии заксобрания парламентарии изменили бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Депутаты ЗСК внесли изменения в бюджет края, согласовав выделение еще более 4 млрд рублей. Эти средства пойдут на борьбу с распространением инфекции в регионе.

По словам директора фонда Надежды Губриевой, корректировка бюджета потребовалась в том числе в связи с ростом его доходов — около 4,4 млрд рублей. Эти деньги поступили из федерального бюджета и федерального фонда медстрахования. Их направят на оказание помощи людям, которые заболели коронавирусом или имеют симптомы инфекции, и на диспансеризацию выздоровевших пациентов.

По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, для органов власти борьба с распространением инфекции является приоритетной.