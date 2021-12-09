Депутаты ЗСК решили выделить более 4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом в крае
На очередной сессии заксобрания парламентарии изменили бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Депутаты ЗСК внесли изменения в бюджет края, согласовав выделение еще более 4 млрд рублей. Эти средства пойдут на борьбу с распространением инфекции в регионе.
По словам директора фонда Надежды Губриевой, корректировка бюджета потребовалась в том числе в связи с ростом его доходов — около 4,4 млрд рублей. Эти деньги поступили из федерального бюджета и федерального фонда медстрахования. Их направят на оказание помощи людям, которые заболели коронавирусом или имеют симптомы инфекции, и на диспансеризацию выздоровевших пациентов.
По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, для органов власти борьба с распространением инфекции является приоритетной.
«Сейчас динамика регистрируемых заболеваний в крае стабилизируется, но это не повод для самоуспокоения. Болезнь коварна, постоянно появляются новые штаммы. Впереди зима, время роста инфекционных заболеваний, у нас оно может быть серьезно осложнено традиционным наплывом отдыхающих в новогодние праздники. Мы благодарны федеральному центру за предоставленную поддержку в борьбе с этой угрозой. Без его помощи противостоять эпидемии в одиночку было бы очень сложно», — цитирует Бурлачко пресс-служба ЗСК.