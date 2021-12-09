В Краснодаре три энергоаварии оставили без электричества почти 10 тыс. человек

Днем 9 декабря в Краснодаре из-за аварий без света остались жители Карасунского и Прикубанского округов

Первая авария произошла около 14:00. В ЕДДС Краснодара сообщили, что без света остались жители улиц 40-летия Победы, Агрохимической, Черкасской, Шаляпина, Есенина, Российской и Солнечной. Всего в зону отключения попали 5 тыс. человек, из которых 1670 — дети. Также без электричества остался детский сад № 1 на улице Российской.

Вторая авария случилась около 14:30. В зону отключения попали жители улиц Пластунской, Обрезной, Вольной, Оружейной и Сторожевой. Без электричества там остались 2 тыс. 100 человек, в том числе 700 детей. Социально-значимых объектов в зоне отключения нет.

Еще одна авария была в 14:40. Из-за нее свет потух в домах на улицах Вольной, Солнечной, Дружбы, Зеленой и профессора Рудакова. Без электроэнергии там 2 тыс. 800 человек, в числе которых 930 детей. Отключен и детский сад № 220 по улице Археолога Анфимова.

Ориентировочное время восстановления 4-5 часов. Во всех случаях отключились вакуумные трансформаторы.

Как писали Юга.ру, в ноябре без света в Краснодаре остались почти 10 тыс. жителей Гидростроя и Юбилейного микрорайона.