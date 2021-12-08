Оливье, селедка под шубой, крабовый — сколько в Краснодаре стоят новогодние салаты?

Краснодарский край

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  • Салат Оливье © Фото Dolga1987, freepik.com
    Салат Оливье © Фото Dolga1987, freepik.com

Росстат опубликовал данные о средних розничных ценах на октябрь. «Известия» проанализировали их, обратив внимание на те продукты, которые нужны для классических новогодних салатов. Согласно данным исследования, оливье на четыре порции в 2021 году обойдется в 416 рублей, то есть на 15% дороже, чем в 2020-м. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что больше, чем в прошлом году, на 25%. 

Конечно, если считать стоимость трех куриных яиц, четырех соленых огурцов и 200 г вареной колбасы, то, возможно, есть вариант уложиться в 416 рублей. Но, будем честны, никто так продукты не покупает. 

Журналистка Юга.ру сходила в два сетевых магазина (сети отличаются ассортиментом и ценовой политикой), просмотрела сотни ценников и посчитала, в какую сумму реально обойдутся приготовление оливье, селедки под шубой и крабового салата. В приведенной ниже таблице — самые дешевые и самые дорогие продукты. Наша задача была найти минимальный объем каждого ингредиента, например, десяток яиц, маленькая пачка крабовых палочек и стандартная банка консервированной кукурузы или горошка. Цена овощей указана за 1 кг, хотя вы и можете купить одну свеклу и три картофелины. В составе салатов — базовые ингредиенты, с которыми согласны практически все гурманы, хотя многие и захотят добавить морковку в оливье. Тогда салат выйдет еще чуть-чуть дороже!

И, конечно, нельзя было пройти мимо мандаринов, ананасов и икры. Даже если кому-то на новогоднем столе будет достаточно пары салатов, многие захотят что-то к ним добавить.

  • Салат «крабовый» © Фото azerbaijan_stockers, freepik.com
    Салат «крабовый» © Фото azerbaijan_stockers, freepik.com

«Табрис»

Оливье минимум максимум 
Вареная колбаса 165 ₽ 339 ₽
Соленые огурцы 75,90 ₽ 199 ₽
Картофель 67,90 ₽ 239 ₽
Куриные яйца (10 шт) 79,90 ₽ 137 ₽
Зеленый горошек (около 400 г) 35,90 ₽ 123 ₽
Майонез (350-400 г) 83,90 ₽ 93,90 ₽
Итого 508,50 ₽ 1130,90₽
 
Селедка под шубой минимум максимум 
Сельдь 109 ₽ 305 ₽
Свекла 41,90 ₽ 41,90 ₽
Морковь 43,90 ₽ 43,90 ₽
Картофель 67,90 ₽ 239 ₽
Репчатый лук 27,90 ₽ 27,90 ₽
Куриные яйца (10 шт)     79,90 ₽ 137 ₽
Майонез 83,90 ₽ 93,90 ₽
Итого 454,40 ₽ 888,60 ₽
 
Крабовый минимум максимум 
Крабовые палочки 113 ₽ 177 ₽
Куриные яйца (10 шт) 79,90 ₽ 137 ₽
Свежие огурцы 113 ₽ 149 ₽
Рис (800-1000 г) 49,90 ₽ 185 ₽
Консервированная кукуруза 95,90 ₽ 119 ₽
Майонез 83,90 ₽ 93,90 ₽
Итого 535,60 ₽ 860,90 ₽
 
Бонус минимум максимум 
Мандарины 99,90 ₽/кг 123 ₽/кг
Ананас 299 ₽/шт
Лососевая икра 429 ₽/75 г 3830 ₽/320 г 
Оливки 99,90 ₽/300 г 395 ₽/560 г
  • Салат «селёдка под шубой» © Фото tasha.lyubina, freepik.com
    Салат «селёдка под шубой» © Фото tasha.lyubina, freepik.com

«Лента»

Указана цена по карте клиента, без карты стоимость выше

Оливье минимум максимум 
Вареная колбаса 114,99 ₽ 281,09 ₽
Соленые огурцы 79,99 ₽ 199,89 ₽
Картофель 92,49 ₽ 92,49 ₽
Куриные яйца (10 шт) 76,99 ₽ 120,99 ₽
Зеленый горошек (около 400 г) 39,99 ₽ 129,89 ₽
Майонез (350-400 г) 67,89 ₽ 119,99 ₽
Итого 472,34 ₽ 944,34 ₽
 
Селедка под шубой минимум максимум 
Сельдь 58,39 ₽ 195 ₽
Свекла 74,99 ₽ 79,99 ₽
Морковь 28,49 ₽ 79,99 ₽
Картофель 92,49 ₽ 92,49 ₽
Репчатый лук 18,89 ₽ 18,89 ₽
Куриные яйца (10 шт)     76,99 ₽ 120,99 ₽
Майонез 67,89 ₽ 119,99 ₽
Итого 418,13 ₽ 707,34 ₽
 
Крабовый минимум максимум 
Крабовые палочки 91,89 ₽ 323,39 ₽
Куриные яйца (10 шт) 76,99 ₽ 120,99 ₽
Свежие огурцы 89,99 ₽ 189,99 ₽
Рис (800-1000 г) 40,29 ₽ 263,99 ₽
Консервированная кукуруза 54,99 ₽ 129,89 ₽
Майонез 67,89 ₽ 119,99 ₽
Итого 422,04 ₽ 1148,24 ₽
 
Бонус минимум максимум 
Мандарины 99,99 ₽/кг 199,99 ₽/кг
Ананас 259,99 ₽/шт
Лососевая икра 329 ₽/95 г  
Оливки 59,89 ₽/195 г 499,89 ₽/кг

Даже самые дешевые продукты не дают возможность приготовить хоть один салат, уложившись в указанную Росстатом сумму. С другой стороны, куриные яйца можно занять у соседки, а саму курицу поймать на улице в станице (это фантастическое предположение не является рекомендованным способом действий), тогда в вашем оливье будет уже не колбаса. О качестве продуктов в исследовании речь не идет, все-таки это личный выбор каждого.

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*все цены действительны на 6 и 7 декабря 2021 года.

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