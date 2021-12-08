Оливье, селедка под шубой, крабовый — сколько в Краснодаре стоят новогодние салаты?

Росстат опубликовал данные о средних розничных ценах на октябрь. «Известия» проанализировали их, обратив внимание на те продукты, которые нужны для классических новогодних салатов. Согласно данным исследования, оливье на четыре порции в 2021 году обойдется в 416 рублей, то есть на 15% дороже, чем в 2020-м. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что больше, чем в прошлом году, на 25%.

Конечно, если считать стоимость трех куриных яиц, четырех соленых огурцов и 200 г вареной колбасы, то, возможно, есть вариант уложиться в 416 рублей. Но, будем честны, никто так продукты не покупает.

Журналистка Юга.ру сходила в два сетевых магазина (сети отличаются ассортиментом и ценовой политикой), просмотрела сотни ценников и посчитала, в какую сумму реально обойдутся приготовление оливье, селедки под шубой и крабового салата. В приведенной ниже таблице — самые дешевые и самые дорогие продукты. Наша задача была найти минимальный объем каждого ингредиента, например, десяток яиц, маленькая пачка крабовых палочек и стандартная банка консервированной кукурузы или горошка. Цена овощей указана за 1 кг, хотя вы и можете купить одну свеклу и три картофелины. В составе салатов — базовые ингредиенты, с которыми согласны практически все гурманы, хотя многие и захотят добавить морковку в оливье. Тогда салат выйдет еще чуть-чуть дороже!

И, конечно, нельзя было пройти мимо мандаринов, ананасов и икры. Даже если кому-то на новогоднем столе будет достаточно пары салатов, многие захотят что-то к ним добавить.