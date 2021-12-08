Оливье, селедка под шубой, крабовый — сколько в Краснодаре стоят новогодние салаты?
Росстат опубликовал данные о средних розничных ценах на октябрь. «Известия» проанализировали их, обратив внимание на те продукты, которые нужны для классических новогодних салатов. Согласно данным исследования, оливье на четыре порции в 2021 году обойдется в 416 рублей, то есть на 15% дороже, чем в 2020-м. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что больше, чем в прошлом году, на 25%.
Конечно, если считать стоимость трех куриных яиц, четырех соленых огурцов и 200 г вареной колбасы, то, возможно, есть вариант уложиться в 416 рублей. Но, будем честны, никто так продукты не покупает.
Журналистка Юга.ру сходила в два сетевых магазина (сети отличаются ассортиментом и ценовой политикой), просмотрела сотни ценников и посчитала, в какую сумму реально обойдутся приготовление оливье, селедки под шубой и крабового салата. В приведенной ниже таблице — самые дешевые и самые дорогие продукты. Наша задача была найти минимальный объем каждого ингредиента, например, десяток яиц, маленькая пачка крабовых палочек и стандартная банка консервированной кукурузы или горошка. Цена овощей указана за 1 кг, хотя вы и можете купить одну свеклу и три картофелины. В составе салатов — базовые ингредиенты, с которыми согласны практически все гурманы, хотя многие и захотят добавить морковку в оливье. Тогда салат выйдет еще чуть-чуть дороже!
И, конечно, нельзя было пройти мимо мандаринов, ананасов и икры. Даже если кому-то на новогоднем столе будет достаточно пары салатов, многие захотят что-то к ним добавить.
«Табрис»
|Оливье
|минимум
|максимум
|Вареная колбаса
|165 ₽
|339 ₽
|Соленые огурцы
|75,90 ₽
|199 ₽
|Картофель
|67,90 ₽
|239 ₽
|Куриные яйца (10 шт)
|79,90 ₽
|137 ₽
|Зеленый горошек (около 400 г)
|35,90 ₽
|123 ₽
|Майонез (350-400 г)
|83,90 ₽
|93,90 ₽
|Итого
|508,50 ₽
|1130,90₽
|Селедка под шубой
|минимум
|максимум
|Сельдь
|109 ₽
|305 ₽
|Свекла
|41,90 ₽
|41,90 ₽
|Морковь
|43,90 ₽
|43,90 ₽
|Картофель
|67,90 ₽
|239 ₽
|Репчатый лук
|27,90 ₽
|27,90 ₽
|Куриные яйца (10 шт)
|79,90 ₽
|137 ₽
|Майонез
|83,90 ₽
|93,90 ₽
|Итого
|454,40 ₽
|888,60 ₽
|Крабовый
|минимум
|максимум
|Крабовые палочки
|113 ₽
|177 ₽
|Куриные яйца (10 шт)
|79,90 ₽
|137 ₽
|Свежие огурцы
|113 ₽
|149 ₽
|Рис (800-1000 г)
|49,90 ₽
|185 ₽
|Консервированная кукуруза
|95,90 ₽
|119 ₽
|Майонез
|83,90 ₽
|93,90 ₽
|Итого
|535,60 ₽
|860,90 ₽
|Бонус
|минимум
|максимум
|Мандарины
|99,90 ₽/кг
|123 ₽/кг
|Ананас
|299 ₽/шт
|Лососевая икра
|429 ₽/75 г
|3830 ₽/320 г
|Оливки
|99,90 ₽/300 г
|395 ₽/560 г
«Лента»
Указана цена по карте клиента, без карты стоимость выше
|Оливье
|минимум
|максимум
|Вареная колбаса
|114,99 ₽
|281,09 ₽
|Соленые огурцы
|79,99 ₽
|199,89 ₽
|Картофель
|92,49 ₽
|92,49 ₽
|Куриные яйца (10 шт)
|76,99 ₽
|120,99 ₽
|Зеленый горошек (около 400 г)
|39,99 ₽
|129,89 ₽
|Майонез (350-400 г)
|67,89 ₽
|119,99 ₽
|Итого
|472,34 ₽
|944,34 ₽
|Селедка под шубой
|минимум
|максимум
|Сельдь
|58,39 ₽
|195 ₽
|Свекла
|74,99 ₽
|79,99 ₽
|Морковь
|28,49 ₽
|79,99 ₽
|Картофель
|92,49 ₽
|92,49 ₽
|Репчатый лук
|18,89 ₽
|18,89 ₽
|Куриные яйца (10 шт)
|76,99 ₽
|120,99 ₽
|Майонез
|67,89 ₽
|119,99 ₽
|Итого
|418,13 ₽
|707,34 ₽
|Крабовый
|минимум
|максимум
|Крабовые палочки
|91,89 ₽
|323,39 ₽
|Куриные яйца (10 шт)
|76,99 ₽
|120,99 ₽
|Свежие огурцы
|89,99 ₽
|189,99 ₽
|Рис (800-1000 г)
|40,29 ₽
|263,99 ₽
|Консервированная кукуруза
|54,99 ₽
|129,89 ₽
|Майонез
|67,89 ₽
|119,99 ₽
|Итого
|422,04 ₽
|1148,24 ₽
|Бонус
|минимум
|максимум
|Мандарины
|99,99 ₽/кг
|199,99 ₽/кг
|Ананас
|259,99 ₽/шт
|Лососевая икра
|329 ₽/95 г
|Оливки
|59,89 ₽/195 г
|499,89 ₽/кг
Даже самые дешевые продукты не дают возможность приготовить хоть один салат, уложившись в указанную Росстатом сумму. С другой стороны, куриные яйца можно занять у соседки, а саму курицу поймать на улице в станице (это фантастическое предположение не является рекомендованным способом действий), тогда в вашем оливье будет уже не колбаса. О качестве продуктов в исследовании речь не идет, все-таки это личный выбор каждого.
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